Windows 10: Microsoft blockt Zugang zu Teilen der Systemsteuerung

Der Redmonder Konzern arbeitet seit dem Start von Windows 10 und genau genommen sogar noch länger daran, die Systemsteuerung durch ein "modernes" Interface zu ersetzen. Diesem Ziel kommt man Stück für Stück näher, nun hat man einen weiteren Schritt genommen.

Alte System-Seite nicht länger erreichbar

Ob man nun die gute alte Systemsteuerung oder die neuen Einstellungen von Windows 10 bevorzugt oder auch "nur" mit letzterem zurechtkommt - eine Wahl hat man hier nicht. Denn Microsoft hat diesen Schritt längst beschlossen, ein Zurück gibt es definitiv nicht mehr. Deshalb geht manchen die Umstellung auch zu langsam, ganz nach dem Motto: Bringen wir es einfach schnell hinter uns.Nun berichtet Windows Latest , dass es der Systemsteuerung nun wieder etwas mehr an den Kragen geht: Denn in Preview-Builds wurden bereits früher Verweise auf "Hide_System_Control_Panel" entdeckt, Microsoft hat später auch bestätigt, dass das Oktober-2020-Update für Windows 10 die System-Seite im Control Panel, also der Systemsteuerung entfernt.Für Nutzer mit Windows 10 October 2020 Update oder neuer bedeutet das nun, dass sie aktiv daran gehindert werden, auf die bisherige System-Seite zugreifen zu können. Microsoft hat hier eine Flag implementiert, die Nutzer von System in der Systemsteuerung in Richtung About ("PC-Infos") in der Einstellungs-App umleitet.Bisher ließ sich das noch umgehen, doch in den neuesten Previews hat Microsoft alle Shortcuts entfernt, die den Zugang zu den eigentlich bereits gesperrten Bereichen ermöglicht haben. Konkret bedeutet das, dass man nicht länger per Rechtklick im Datei-Explorer auf Eigenschaften klicken und so auch zum System gelangen kann.Derzeit testet Microsoft außerdem ähnliche Umleitungen, die den Zugriff auf Programme und Features unterbinden und die Nutzer in Richtung Apps & Features in den Einstellungen geleitet werden. In den nächsten Monaten werden sicherlich weitere Schritte dieser Art dazukommen.