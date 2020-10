Windows 10: Microsoft ändert die automatische Treiber-Installation

Das Thema Windows und Treiber ist eine Art Dauer-Baustelle, Microsoft versucht seit Jahren, die Verteilung von automatischen und manuellen Updates diesbezüglich zu verbessern. Nun haben die Redmonder erneut eine Verbesserung des Prozesses angekündigt.

Mehr Kontrolle für Nutzer

Automatische Treiber-Updates werden automatisch auf dem Rechner installiert, entweder wenn man ein Peripheriegerät zum ersten Mal anschließt oder wenn ein Gerätehersteller einen Treiber für Windows Update veröffentlicht. In anderen Worten: Es gibt keine Änderung des Plug-and-Play-Szenarios, wenn ein automatischer Treiber bei Windows Update verfügbar ist. Manuelle Treiber-Updates können manuell auf dem Rechner installiert werden, wenn man diese ausdrücklich anfordert, indem man zu Einstellungen -> Update & Sicherheit -> Windows Update -> Optionale Updates anzeigen navigiert.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Microsoft hat im vergangenen Sommer ein verbesserte Update-Erfahrung für sein Be­triebs­sys­tem angekündigt, diese soll helfen, verfügbare Windows 10-Feature-Updates , mo­nat­li­che nicht-si­cher­heits­relevante Qualitäts-Updates und Treiber-Updates besser entdecken zu können.Diese Lösung will Microsoft nun weiter optimieren und hat deshalb in einem Blogbeitrag bekannt gegeben, dass man die Art der Verteilung manueller Treiber für Rechner mit Windows 10-Version 2004 und höher neu definiert. Ziel des Ganzen ist es, den Nutzern mehr Kontrolle zu geben. Ab dem 5. November werden Nutzer eine klare Trennung zwischen automatischen und manuellen Aktualisierungen in Windows Update sehen können.Microsoft schreibt, dass man in Vergangenheit beim erstmaligen Anschließen eines Peripheriegeräts wie etwa einer Webcam und der Benachrichtigung über das Bereitstehen eines manuellen Treibers (bisher als "optionaler" Treiber bekannt) nichts dagegen unternehmen konnte, dass es zu einer Installation kommt. Anders gesagt: Der Nutzer hatte keine Kontrolle über diese Entscheidung.Ab Anfang November wird es aber folgendermaßen ablaufen: