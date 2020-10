Windows 10: Google veröffentlicht aktiv ausgenutzten Zero-Day-Exploit

Die Sicherheitsforscher des Suchmaschinenkonzerns Google haben eine neue Zero-Day-Lücke in Windows 10 gefunden und veröffentlicht. Schon jetzt soll die Schwachstelle aktiv von Hackern ausgenutzt werden. Mi­cro­soft möchte in den nächsten Wochen einen Patch bereitstellen.

Frist betrug lediglich sieben Tage

Das hat Ben Hawkes , der technische Leiter des "Project Zero"-Teams von Google, in einem Tweet bekanntgegeben. Der Zero-Day-Exploit ist unter der Bezeichnung "CVE-2020-17087" bekannt und kann in Zusammenhang mit einer Schwachstelle im Chrome-Browser dazu füh­ren, dass ein Angreifer einen PC übernimmt. Obwohl der Bug in Google Chrome behoben wurde, stellt die Schwachstelle eine Gefahr für die Nutzer von Windows 7 & Windows 10 dar.Der Zero-Day-Exploit betrifft alle Builds bis zur Windows 10 Version 1903. Es gibt Hinweise, dass die Lücke in der Praxis ausgenutzt wird.Da es sich um eine schwerwiegende Si­cher­heits­lücke handelt, hat Google den Entwicklern von Microsoft lediglich sieben Tage zum Be­he­ben der Schwachstelle gegeben. Die Red­mon­der wurden also schon vor einigen Tagen über den Exploit informiert. Die Frist ist nun ab­ge­lau­fen, sodass Google die Details zu der Zero-Day-Lücke öffentlich zur Verfügung gestellt hat.Das Redmonder Unternehmen scheint aktuell an einem Patch, der die Sicherheitslücke be­hebt, zu arbeiten. Der Bugfix soll als Update ausgeliefert werden und für Windows 10 vor­aus­sicht­lich am 10. November zur Verfügung stehen. Da der Support für Windows 7 schon ausgelaufen ist, wird der ESU-Service benötigt, um hier eine Aktualisierung zu erhalten.