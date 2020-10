SwiftKey testet Cloud-Clipboard, für Copy-Paste von Android zum PC

Microsoft arbeitet einem Bericht zufolge an neuen Funktionen für das Cloud-Clipboard . Dabei bekommt die Zwischenablage demnächst weitere Copy-Paste-Funktionen zwischen PC und Handy, die derzeit nur bestim­mten Samsung-Geräten vorbehalten ist.

Nicht mehr exklusiv für Samsung Galaxy-Smartphones

Aus dem Google Play Store herunterladen

Textschnipsel sollen schon bald zwischen dem Smartphone und dem Windows 10-PC austauschbar sein - und zwar für jeden Android-Nutzer. Diese Funktion, bei der Microsoft die Zwischenablage gemeinsam mit PC und Handy nutzbar macht, ist bereits vor einiger Zeit als Beta-Version für bestimmte Samsung-Galaxy-Geräte vorgestellt worden . Microsoft und Samsung hatten eine Exklusivität für eine bestimmte Zeit vereinbart, und wie es aussieht, experimentiert das Windows-Team nun damit, die Funktion auch anderen Handy-Besitzern zu ermöglichen.Laut einem Bericht kommt dabei Swiftkey ins Spiel. Die ausgeklügelte Microsoft-eigene Tastatur soll es ermöglichen, dass man einen Text auf dem Smartphone kopiert und auf dem PC wieder einfügen kann. Diese Funktion ist derzeit nur über die separate Your Phone-App verfügbar und funktioniert zudem nur zwischen den neuesten Samsung-Galaxy-Handys und einem PC, auf dem mindestens das Windows 10 Update vom April 2018 ausgeführt wird.Die erweitere Cloud-Clipboard-Funktionalität soll nun das Copy-Paste-Feature auf alle Android-Telefone und -Tablets auszuweiten. Die Funktion ist in einer der Betaversionen der SwiftKey-App versteckt. Entdeckt hatte das der Twitter-Nutzer Alessandro Paluzzi aka @alex193a Details sind dazu nur spärlich bekannt. So ist derzeit nicht klar, ob nur das SwiftKey-Update die Funktion mitbringen wird, oder ob das Ganze dann auch in die Your Phone-App integriert wird. Bisher ist nur bekannt, dass man die Synchronisation der Zwischenablage über die Cloud aktivieren muss und dass es sich um ein neues Extra der SwiftKey-App handelt. Wann ein Update für alle Nutzer kommt, konnte auch noch nicht in Erfahrung gebracht werden.