Insider Preview: Microsoft testet neue Windows 10-Ersteinrichtung

Mit dem neuen Insider Preview-Build 20231 zeigt Microsoft eine ver­bes­ser­te Ersteinrichtung von Windows 10. Nutzer sollen PCs so noch besser auf ihre Ansprüche optimieren können. Zudem erhalten Un­ternehmen mehr Einfluss auf die Standardprogramme ihrer Mitarbeiter.

Build 20231: Weitere Änderungen und Verbesserungen

Meet Now in der Windows 10-Taskleiste ist jetzt für alle Windows-Insider im Dev-Channel verfügbar.

Wir beginnen gerade mit der Einführung einer Änderung, um die Anzeige von Grafikkarteninformationen zu ermöglichen, die unter Einstellungen > System > Info aufgelistet sind, und einige Insider sehen dies möglicherweise auf ihren PCs.

Unsere Änderung, die das Bewegen des Textcursors durch Gesten auf der Touch-Tastatur ermöglicht, wird jetzt für alle Insider im Dev-Channel eingeführt.

Über den früher als Fast- und Skip-Ahead-Ring bekannten Dev Channel können Windows In­si­der jetzt das aktualisierte Windows 10 Preview-Build 20231 herunterladen, welches aus­ge­wähl­ten Testern zwei neue Funktionen zur Verfügung stellt. Für Privatkunden dürfte vor al­lem die überarbeitete Ersteinrichtung interessant sein, die Microsoft zukünftig noch weiter aus­bau­en möchte. In einem ersten Schritt soll jetzt definiert werden, für welche Ein­satz­zwe­cke der Windows 10-PC genutzt wird - zum Beispiel Gaming, Unterhaltung, Schularbeiten, Familie, Kreativität oder für das eigene Business.Microsoft gibt an, dass bei einer Übermittlung der Verwendungsart der weiterführende Pro­zess des Windows-Setup (OOBE) angepasst und mit "Vorschlägen für passende Tools und Diens­te" bestückt wird. Bisher wird diese neue Funktion jedoch nur für eine Untergruppe an Windows-Insider bereitgestellt. Gleiches gilt für eine weitere Option, die es Firmenkunden ermöglicht, die Standardprogramme ihrer Mitarbeiter vorzudefinieren, die beim Öffnen be­stimm­ter Dateitypen herangezogen werden. IT-Admins haben somit die Möglichkeit zum Beispiel die Auswahl des Browsers, der PDF-App oder von Office-Tools über Grup­pen­richt­li­nien einzuschränken.Zusätzliche Fehlerbehebungen und bekannte Probleme können im jüngsten Blog-Beitrag zum Windows 10 Insider Preview-Build 20231 nachgelesen werden. Ebenso stellt Microsoft ein neues Installationsabbild in Form einer ISO-Datei zum Download bereit, die für eine Neuinstallation des Betriebssystem-Builds genutzt werden kann.