Microsoft bringt SwiftKey für iOS überraschend wieder zurück

Microsoft hatte Anfang Oktober die beliebte SwiftKey-Keyboard-App für iOS eingestellt. Die App wurde daher vor einigen Wochen aus dem App Store entfernt und der Support beendet. Jetzt reagiert der Konzern auf die Kritik, die nach diesen Schritten auftauchte.

Comeback "auf vielfachen Wunsch"

Ab sofort ist SwiftKey für iOS wieder zurück. Vor etwa zwei Monaten enthüllte Microsoft seine Pläne, SwiftKey für iOS Anfang Oktober 2022 einzustellen.Das Unternehmen hatte sich bisher nicht zu dem angekündigten Aus näher geäußert. Das Entwicklerteam hatte es im Dunklen belassen, warum beschlossen wurde, den Stecker aus dem Projekt zu ziehen. SwiftKey für iOS ist jetzt jedoch schneller zurück, als sich die Fans der Anwendung das hätten träumen lassen.Pedram Rezaei (CTO Microsoft Maps & Local Services Division) teilte bei Twitter mit, dass das Unternehmen beschlossen habe, SwiftKey für iOS "auf vielfachen Wunsch" wiederherzustellen. Außerdem investiere das Unternehmen nun "stark in die Tastatur", und die Nutzer können sich auf spannende zukünftige Änderungen einstellen.Es gibt keine weiteren Details darüber, und es ist auch noch unklar, was diese "umfangreichen Investitionen" bedeuten. SwiftKey ist seit 2014 für iOS-Geräte verfügbar. SwiftKey wurde dann im Jahr 2016 Teil von Microsoft, als der Softwareriese das Unternehmen für 250 Millionen Dollar kaufte. SwiftKey für iOS hat das letzte Jahr ohne Updates verbracht, aber jetzt, wo das Projekt wieder im App Store ist, soll sich das ändern. Es soll sowohl regelmäßige Sicherheits- und Wartungs-Updates geben und auch neue Funktionen und Verbesserungen sollen starten.Die Microsoft SwiftKey-App kann aus dem offiziellen Apple App Store heruntergeladen wer­den. Die Android-Variante lässt sich im Google Play Store finden. Für den Download fallen keine Kosten an. Einige Features können jedoch nur nach einem kostenpflichtigen In-App-Kauf verwendet werden.