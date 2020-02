Windows 10 Mein Smartphone-App: Copy-Paste-Support für Galaxy S20

Microsofts Mein Smartphone-App für die Anbindung des Android-Smartphones an den Windows PC-Desktop bekommt immer neue Funktionen. Jetzt bestätigt das Unternehmen bereits die Unterstützung für die neue Samsung Galaxy S20-Serie

Überraschende Einschränkung

Aus dem Google Play Store herunterladen

Samsung

In einem Support-Dokument erklärt Microsoft , dass das geräteübergreifende Copy und Paste zunächst nur exklusiv mit Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20 Ultra und Samsung Galaxy Z Flip-Geräten unterstützt wird (via Windows Latest ). Das ist doch eine Überraschung, den diese Funktion wurde bereits vor einiger Zeit angekündigt, aber nicht als ein exklusives Feature.Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Microsoft an einer Funktion zur Übertragung von Inhalten arbeitet , mit der man über verschiedene Geräte hinweg Texte kopieren und einfügen kann. Damals war aber keine Rede davon, dass es von Seiten der Android-Hardware Mindestanforderungen geben wird.Mit einem Gerät der neuen S20-Serie wird man mit Hilfe der Mein Smartphone-App dann die neue Funktion nutzen. Das funktioniert dann laut Microsoft mit den gleichen Tasten­kom­bi­nationen, mit denen man normalerweise mit dem Android-Handy oder PC zum kopieren und einfügen verwendet.Nutzer müssen das Feature aber einmalig aktivieren. Dazu muss man in den Ein­stell­ungen der Mein Smartphone-App auf dem S20 Einstellungen > Geräteübergreifendes Kopieren und Einfügen mit dem aktivieren des Schalters für "Zugriff auf und Übertragung von Inhalten, die ich zwischen meinem Telefon und meinem PC kopiere und einfüge" legitimieren.Mit der Mein Smartphone-App können Windows 10-Nutzer bereits Anrufe empfangen, Text­nach­richten senden, die auf dem Smartphone ge­speich­erten Fotos durchsuchen und auch den Bild­schirm des Telefons auf den Desktop spiegeln. Weitere Funk­tionen werden nach und nach kommen.