Neues Windows 10 Insiderbuild: Microsoft testet weiter Update-Prozess

Microsoft gibt nach dem Start des Windows 10-Feature-Updates (Oktober Update) weiterhin richtig Gas. Jetzt gibt es das zweite Update im Dev-Channel des Windows Insider-Programms. Geändert hat man aber nichts - es handelt sich nur um einen Auslieferungstest.

Der Update-Prozess machte schon einige Male Probleme

Neues Beta-Update erwartet

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das hat Windows-Programm-Manager Brandon LeBlanc im Windows Blog verraten . Erst vor wenigen Tagen hatte es ein Update im Dev-Channel gegeben , das das Build 20241 mit einer Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen brachte. Nun geht es weiter im Dev-Channel, und zwar mit Build 20241.1005 und dem kumulativen Update KB4589464. Laut LeBlanc testet sein Team weiterhin den Update-Prozess. Die neue Version dient nur der Verbesserung der sogenannten "Servicing Pipeline". Welche Änderungen dabei derzeit im Mittelpunkt steht, ist nicht bekannt. Microsoft versucht dabei schon seit vielen Monaten den Update-Prozess zu verbessern, und zwar angefangen mit der Anzeige über die Windows-Update-Funktion, über die Schritte bis zur Installation der Updates bis hin zu dem Neustart.Zuletzt gab es allerdings genau mit diesen Verbesserungen immer wieder Fehler. Nutzer des Windows Insider Programms meldeten Probleme mit kumulativen Updates: Die Aktuali­sie­rungen schlugen fehl, die Fehlermeldungen dazu waren meist nichts sagend. Erst erneute Updates konnten das Problem bereinigen ( wir berichteten ).Der neue Test könnte natürlich auch darauf hindeuten, dass Microsoft nun eine Version von 21H1 für den Beta-Kanal vorbereitet. Während der Dev-Kanal nicht an eine bestimmte Windows 10-Version gebunden ist, ist es der Beta-Kanal sehr wohl. Zudem steht nach der finalen Freigabe des Windows 10 Oktober 2020 Updates nun für die Beta-Tester der Wechsel auf die nächste Version an. Es sollte also schon bald etwas Neues für den Beta-Kanal erscheinen.Es ist jedoch unklar, wie das nächste Update für die Insider dann aussehen kann. Es gab Gerüchte, dass die Version 21H1 zugunsten von Windows 10X RTM abgesagt wurde. Microsoft wird sicherlich bald schon Details für die Insider mitteilen.