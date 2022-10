Kein Support, kein App-Download: Microsoft stellt SwiftKey für iOS ein

Microsoft hat bestätigt, dass es die bekannte SwiftKey-App für iOS einstellen wird. Schon zum 5. Oktober wird sie aus dem App Store entfernt und der Support beendet. Eine Erklärung für den Schritt gab es bisher nicht.

Microsoft stellt SwiftKey auf iOS nächste Woche ein

Für Nutzer der SwiftKey-App auf dem iPhone kommt die Meldung sicherlich nicht ganz überraschend, denn in den letzten Monaten gab es keine Neuerungen für SwiftKey und Microsoft rührte sich nicht, was Fehlerbehebungen betraf.Jetzt teilt der Konzern kurzfristig mit, dass die iOS-Variante nicht länger fortgeführt wird . "Microsoft wird den Support für SwiftKey Android sowie die zugrundeliegende Technologie für die Windows-Touch-Tastatur fortsetzen", erklärte Chris Wolfe, Director of Product Management bei SwiftKey, in einer Stellungnahme gegenüber The Verge . Das Online-Magazin hatte bei dem Konzern nachgefragt, wie es mit der iOS-App weitergeht. "Für die Kunden, die SwiftKey auf iOS installiert haben, wird es weiterhin funktionieren, bis es manuell deinstalliert wird oder ein Nutzer ein neues Gerät bekommt."Wer SwiftKey also bereits auf seinem iPhone heruntergeladen hat, kann die Anwendung auch weiterhin nutzen. Nur deinstallieren sollte man sie nach dem 4. Oktober nicht, denn es gibt dann keinen Weg, sie wieder zurückzuholen.Der Schritt, SwiftKey auf iOS einzustellen, kommt nach monatelangen Beschwerden von Nutzern, die ungelöst blieben. Schon seit über einem Jahr gab es kein Update mehr. Es bleibt unklar, warum Microsoft beschlossen hat, die Unterstützung für iPhones einzustellen. SwiftKey ist seit 2014 für iOS-Geräte verfügbar. 2016 schließlich hat Microsoft die App-Entwickler übernommen und die App weitergeführt. SwiftKey wird weiterhin für Android verfügbar sein und soll vollständig unterstützt werden.Die Microsoft SwiftKey-App kann aus dem offiziellen Apple App Store heruntergeladen wer­den. Die Android-Variante lässt sich im Google Play Store finden. Für den Download fallen keine Kosten an. Einige Features können jedoch nur nach einem kostenpflichtigen In-App-Kauf verwendet werden.