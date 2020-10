Neuer Anlauf nach Bugfix: Windows 10 Insider testen Updateprozess

Microsoft hat ein weiteres Update für Windows Insider herausgegeben. Es handelt sich dabei nur um einen Test des Auslieferungs-Prozesses - interessant ist das aber, da dieser Test vor einer Woche fürchterlich schiefgelaufen war.

Alle Fragen umfassend beantwortet

Das Windows-Team musste dann das Windows 10-Update stoppen und zurückziehen ( wir berichteten ). Dabei hatte sich bei dem kumulativen Update KB4581021 ein Fehler eingeschlichen, der die Installation verhinderte. Da Microsoft aber genau diesen Auslieferung-Prozess für die Updates optimieren wollte, war es ein Debakel. Die Insider versuchten, das Update zu installieren, und konnten über das Insider Feedback nur melden, dass eine Aktualisierung nicht möglich war. Aber auch schon vor dem Versuch Anfang Oktober gab es Probleme bei der Aktualisierung der Builds für die Windows Insider.Größere Probleme gab es dann aber mit dem Update glücklicherweise nicht. Der Fehler beeinflusste die Insider-Tests nicht weiter. Bei anderen Anläufen für ähnliche Tests hatte Microsoft die Nutzer auch schon einmal in Endlos-Bootschleifen geschickt oder ständige Abstürze mit dem berüchtigten Blue- oder Green-Screen-of-Death verursacht.Nun meldet Windows-Manager Brandon LeBlanc einen erneuten Anlauf für das kumulative Update. Im Blogbeitrag für das Insider-Programm schreibt er: "Wir beginnen mit der Einführung des kumulativen Update-Builds 20231.1005 (KB4586238). Sie werden dieses Update vielleicht nicht sofort sehen, aber es wird bis heute Abend ausgeliefert. Dieses Update enthält nichts Neues und ist dazu gedacht, unsere Service-Pipeline zu testen. Wir haben den Fehler identifiziert und behoben, der dazu führte, dass das vorherige kumulative Updates nicht installiert werden konnten, wie von Windows Insidern im letzten Monat berichtet."Bisher ist es ruhig in den einschlägigen Foren - das Update scheint nun gut durchgelaufen zu sein. In unserem Test ließ es sich installieren und erhöhte die Buildnummer auf 20231.1005. Änderungen sind aber tatsächlich nicht zu sehen.