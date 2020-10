Windows 10: Neuer Insider-Build 20241 im Dev-Channel veröffentlicht

Microsoft hat eine neue Preview-Version von Windows 10 bereitgestellt. Der Build 20241 kann von den Insidern im Dev-Channel heruntergeladen werden. Zu den Neuerungen zählt, dass die Splash-Screens in UWP-Apps nun die Farbe des ausgewählten Themes annehmen können.

Defragmentierungs-Tool überarbeitet

Das geht aus einem offiziellen Blog-Eintrag des Redmonder Unternehmens hervor. Bislang wurde beim Ausführen einer UWP-Anwendung ein Splash-Screen mit blauem Hintergrund angezeigt. Im neuen Insider-Build 20241 ist die Hintergrundfarbe davon abhängig, welches Design der Nutzer eingestellt hat. Wurde ein dunkles Theme ausgewählt, kommt beim Star­ten einer UWP-App auch ein Splash-Screen mit schwarzem Hintergrund zum Vorschein.Darüber hinaus haben die Redmonder das Defragmentierungs-Tool verbessert. In den Einstellungen gibt es nun die neue Checkbox "Erweiterte Ansicht", um versteckte Partitionen anzeigen zu können. Außerdem wird in der Spalte "Aktueller Status" dargestellt, wenn ein Laufwerk nicht defragmentiert werden kann.Neben den neuen Funktionen hat Microsoft auch noch einige Bugfixes in den Windows 10 Build 20241 integriert. Es wurden unter an­de­rem Probleme behoben, die für Abstürze im Up­da­te-Prozess oder einen nicht korrekt funk­tio­nie­ren­den Touchscreen gesorgt haben. Der vollständige Changelog lässt sich hier finden.Natürlich wurden mit der Aktualisierung auf den Insider-Build 20241 nicht alle Bugs be­ho­ben. So arbeitet Microsoft derzeit noch an einer Lösung gegen das Problem, dass der Up­da­te-Prozess bei manchen Nutzern eine bestimmte Zeit lang hängen bleibt. Außerdem scheinen einige Geräte bei der Nutzung von Virtualisierungs-Technologien mit der Fehlermeldung "KMODE_EXCEPTION" abzustürzen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die verbleibenden Bugs in den kommenden Wochen mit einer der nächsten Insider-Versionen behoben werden.