Foxconn-Fake: Riesige US-"Fabrik" ist nicht viel mehr als eine Attrappe

Foxconns Fake-Fabrik

Chinaworker

Der Auftragshersteller Foxconn ist zwar natürlich ein taiwanisches Unternehmen, das seine Produktionsstätten vor allem in China betreibt, doch man macht vor allem Geschäfte mit den Vereinigten Staaten. Und so ist man entsprechend daran interessiert, auch das Weiße Haus zufriedenzustellen.Das Vorzeigeprojekt von Foxconn war eine LCD-Produktionsstätte in US-Bundesstaat Wisconsin und es gibt schon lange Zweifel zu diesem Projekt. Der Fertiger wollte in das Werk mehr als zehn Milliarden Dollar investieren, Wisconsin beeinflusste die Standortentscheidung mit einem fetten Zuschuss von mehr drei Milliarden Dollar.Gut drei Jahre später scheint aber klar: Der auch "Fab" genannte Fabrikkomplex von Foxconn ist so etwas wie ein Fake. Wie The Verge berichtet, hat Wisconsins Finanzaufsichtsbehörde Division of Executive Budget and Finance einen Bericht veröffentlicht, in dem man feststellt, dass Foxconn die riesige Gen 10.5 LCD-Fabrik erst gar nicht gebaut hat. Auch im kleineren Gen 6 LCD-Werk gebe es keinerlei Anzeichen, dass dort tatsächlich Bildschirme hergestellt werden. Auch in der Zukunft könnte die Fabrik "für Demonstrationszwecke besser geeignet sein", so der Bericht der Behörde.Vielmehr werde das Milliardenprojekt derzeit allenfalls als Lagerhalle genutzt , dafür liegt auch eine offizielle Erlaubnis vor. Offenbar hat Foxconn auch gar nicht vor, dass Gebäude zur Herstellung zu nutzen, denn laut einem Experten hat das Unternehmen bisher keine Ausrüstung zur Herstellung von LCDs bestellt. Selbst wenn das geschehen sollte, dann meinte der von Staat Wisconsin beauftragte Experte, dass das die kleinste Gen 6-Fabrik der Welt und mehr "Showcase" als ernsthaftes Geschäftsfeld wäre.Die aktuelle Untersuchung hat auch konkrete Folgen, nämlich die Zurückhaltung der Milliarden-Dollar-Subvention. Diese verweigert die zuständige Stelle, auch weil im dazugehörigen Vertrag explizit "Gen 10.5 Fab" erwähnt ist.