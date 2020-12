Foxconn: Wir haben den USA nie eine LCD-Fabrik versprochen

Die Ansiedlung des Auftragsherstellers Foxconn im US-Bundesstaat Wisconsin sorgt weiterhin für lebhafte Diskussionen - auch zwischen den dortigen Vertragspartnern. Denn diese streiten sich jetzt um Versprechen und Gelder.

Wisconsin - oder besser die Wisconsin Economic Development Corporation (WEDC) als ausführende Organisation, gab kürzlich ihre Entscheidung bekannt, dass der taiwanische Konzern keine staatlichen Fördergelder mehr erhalten soll, da dieser seine Zusagen nicht eingehalten habe. Das betrifft vor allem den Bau einer großen LCD-Fabrik. Diese wurde ursprünglich groß angekündigt, bis heute gibt es an dem Standort aber nur geringfügige Aktivitäten des Unternehmens und vor allem keine Display-Produktion.Bei Foxconn zeigte man sich laut eines Berichtes des US-Magazins The Verge etwas verwundert über die Entwicklung. Denn von dem LCD-Werk sei zwar in der Öffentlichkeit als eine Möglichkeit gesprochen worden, doch sei dessen Bau nie ein wichtiger Bestandteil der Verträge zwischen dem Unternehmen und dem Bundesstaat gewesen."Die Bewertung seitens der WEDC beruht auf der Annahme, dass das 10,5-Generation-TFT-LCD-Werk ein signifikanter Teil des Abkommens war", hieß es in einer Stellungnahme Foxconns. Dies sei aber nicht der Fall gewesen. Demnach gab es lediglich eine mündliche Übereinkunft darüber, dass Foxconn in Wisconsin eine High Tech-Produktion ansiedelt, die längerfristig für ein gutes Investitionsklima und Arbeitsplätze im Tech-Sektor sorgt.Allerdings zeigte man sich seitens des Unternehmens gesprächsbereit. So sei man bereit, für die Möglichkeit einer größeren Flexibilität hinsichtlich der Entscheidungen, was man genau in den USA ansiedelt, geringere Subventionen zu akzeptieren. Dies beinhaltet aber letztlich auch die nicht ausgesprochene Drohung, sich mit dem US-Bundesstaat vor einem Gericht über die genaue Interpretation der Verträge zu streiten.