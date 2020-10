Die Rettung: Microsoft beteiligt Gamestop am digitalen Spieleverkauf

Die kürzlich bestätigte Kooperation zwischen Microsoft und Gamestop nimmt neue Dimensionen an, die der Einzelhandelskette stark unter die Arme greifen könnte. Berichten zufolge soll der ins Straucheln geratene Händler am Verkauf von digitalen Xbox-Spielen beteiligt werden.

Jetzt verdient der erste Einzelhändler mit an Spiele-Downloads

Gamestop

Bereits in der letzten Woche kündigte Microsoft die Zusammenarbeit mit Gamestop an, die in Zukunft mehr Konsolen, Spiele und Zubehör der Redmonder an die Gamer bringen wollen. Dafür sollen mehr als 30.000 Mitarbeiter mit neuen Office-Produkten und Surface-Geräten ausgestattet werden. Die eCommerce-Plattform der Einzelhandelskette wird zudem voll­stän­dig auf Microsofts Dynamics 365 umgestellt und der Vertriebskanal für das Kombi-Angebot aus Konsole und Game Pass Ultimate (Xbox All Access) ausgebaut. Wirklich interessant ist jedoch ein ganz anderer Deal zwischen den beiden Unternehmen.Wie Domo Capital und Seeking Alpha berichten, soll Gamestop zukünftig am Umsatz von digitalen Inhalten beteiligt werden, der mit von ihnen verkauften Xbox-Konsolen generiert wird. Der Deal soll sowohl für Neuware, als auch für gebrauchte Konsolen gelten und auf die gesamte Lebenszeit der jeweiligen Hardware ausgelegt sein. Abseits von Refurbished- und privaten Angeboten in Kleinanzeigen gehört Gamestop zu den wenigen Händlern, die Kon­so­len aus zweiter Hand anbieten. Die Vereinbarung, Gamestop am Digitalumsatz zu be­tei­li­gen, soll sowohl für klassische Spiele, Services wie Xbox Live und den Game Pass, als auch für DLCs und In-App-Käufe gelten.Durch den Wandel der Vertriebswege, von physischen Spielen hin zu Downloads, geriet Gamestop in den letzten Jahren ins Straucheln, musste viele Filialen schließen und erlebte erst im Frühjahr einen weiteren Umsatzeinbruch von über 26 Prozent. Mit den kommenden Next-Gen-Konsolen Xbox Series X , Series S und PlayStation 5 (PS5) war bis jetzt keine Besserung in Sicht, vor allem da sich die Hersteller mit laufwerklosen Digital Editions ihrer Systeme immer weiter in Richtung der Spiele-Downloads positionieren. Microsoft wirft Gamestop den ersten Rettungsanker zu. Ob ein ähnlicher Deal auch mit Sony eingegangen werden kann, ist bislang nicht geklärt.