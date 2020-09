Xbox Series X ausverkauft: Nachschub erst im November erwartet

Nach einem rekordverdächtigen Start der Vorbestellungen gilt die Xbox Series X als ausverkauft. Microsoft deutet an, dass Nachschub zwar un­ter­wegs sei, Interessenten mit diesem aber wahr­scheinlich erst zum Launch der Next-Gen-Konsole am 10. November rechnen können.

Nächster Ansturm erst für den 10. November zu erwarten?

Die lang erwartete Pre-Order-Phase der neuen Xbox Series X ging deutlich koordinierter über die Bühne als die der PlayStation 5 (PS5). Allerdings hatten auch der Microsoft Store und Partner-Shops wie Media Markt, Saturn und Amazon mit Server- sowie Bestandsproblemen zu kämpfen. Bereits kurze Zeit nach dem Startschuss der Vorbestellungen am 22. Sep­tem­ber um 9 Uhr galt die Xbox Series X als ausverkauft. Die scheinbar nur gering nachgefragte Xbox Series S kann hingegen auch heute noch für 299,99 Euro vorbestellt werden.Auf Twitter bedankt sich Microsoft derweil bei seiner Community und äußert sich zum Nach­schub: "" Zwischen den Zeilen kann somit gelesen werden, dass der Vorrat bis zum offiziellen Release im November erschöpft ist und in den nächsten Wochen nicht mit einer Aufstockung der Lager gerechnet werden kann.Sony hingegen hat nach dem chaotischen Start der PS5-Vorbestellungen verlauten lassen, dass man in den kommenden Tagen und Wochen weitere Konsolen an Händler ausliefern wird, damit leer ausgegangene Spieler die PlayStation 5 vor dem Launch am 19. November vorbestellen können. Gerade europäische Interessenten machen ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft, nachdem der Vorverkauf unerwartet und mitten in der Nacht gestartet wurde. Auch hier waren die Lager bereits nach wenigen Minuten geleert. Einen ähnlichen Ansturm erlebte kürzlich der Grafikkarten-Hersteller Nvidia, der in diesen Tagen mit ersten Modellen der GeForce RTX 3000-Serie an den Start gegangen war.