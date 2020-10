Gamestop: Unternehmen gibt Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt

Die Einzelhandels-Kette Gamestop hat angekündigt, in den kommenden Jahren eng mit dem Redmonder Unternehmen Microsoft zu­sam­men­ar­bei­ten zu wollen. In Zukunft soll der Geschäftsbetrieb über Cloud-Lösungen und Hardware von Microsoft abgewickelt werden.

Einführung von Microsoft 365 und Teams

Wie aus der Mitteilung von Gamestop hervorgeht, sind von der Kooperation mehr als 5000 Filialen weltweit betroffen. Das Unternehmen möchte in Zukunft mehr Spiele, Konsolen und Zubehör von Microsoft verkaufen. Die Redmonder wollen die Ladengeschäfte als Ver­triebs­ka­nal für Xbox All Access nutzen. Dabei handelt es sich um ein Kombi-Angebot, das eine Kon­so­le und ein Abonnement für die Ultimate-Version des Game Pass enthält. Natürlich wird die Kette weiterhin Produkte von anderen Herstellern wie Nintendo und Sony anbieten dürfen.Im Rahmen der Kooperation möchte Gamestop sowohl Microsoft 365 als auch Microsoft Teams in seinen Geschäften verwenden. Insgesamt sollen mehr als 30.000 Mitarbeiter mit den neu­en Office-Pro­duk­ten ausgestattet werden. Die eCommerce-Plattform wird vollständig auf Microsoft Dynamics 365 umgestellt. Mit Teams haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich schnel­ler untereinander auszutauschen. Au­ßer­dem sollen die Angestellten neue Surface-Geräte bekommen und auf zusätzliche Ma­na­ge­ment-Funktionen zurückgreifen können.Von der Kooperation sollen sowohl Gamestop als auch Microsoft profitieren können. Obwohl die Einzelhandels-Kette in den letzten Jahren zahlreiche Filialen schließen musste, sind Ga­me­stop-Läden noch immer in vielen Innenstädten zu finden, sodass die Präsenz von Mi­cro­soft-Produkten steigen dürfte. Wie lange die Partnerschaft läuft, ist noch nicht bekannt.