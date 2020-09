Phil Spencer: Microsoft plant schon jetzt Xbox Series X/S-Nachfolger

Die Gaming-Welt wartet derzeit gespannt auf die Veröffentlichung der neuen Konsolen Xbox Series X bzw. S sowie PlayStation 5 . Und wie immer gibt es Spekulationen, ob die aktuelle Generation auch die letzte sein könnte. Dazu hat Xbox-Chef Phil Spencer eine klare Meinung.

Die Konsole ist nicht tot

Im November gibt es den offiziellen Startschuss zur mittlerweile neunten Konsolengeneration, denn sowohl Microsoft als auch Sony werden ihre neuen Geräte veröffentlichen. Der Ansatz der beiden Unternehmen ist aber mittlerweile fundamental anders: Denn während Sony die PlayStation 5 recht konservativ als klassische Videospielkonsole ausrichtet, geht der Redmonder Konzern in die Breite und erweitert sein Angebot in Richtung Abo (Xbox Game Pass), PC und Cloud-Gaming Deshalb spekulieren manche schon, ob Konsolen-Gaming in seiner derzeitigen Form überhaupt noch eine Zukunft hat. Solche Grabreden gibt es allerdings seit Jahren und Jahrzehnten und auch Phil Spencer, Chef der Gaming-Sparte von Microsoft, hält nichts davon, die klassische Konsole für tot zu erklären.Im Gespräch mit Yahoo! Finance (via DualShockers ) sagte Spencer, dass er fest davon ausgeht, dass es auch eine zehnte Generation geben wird. Intern laufen bereits auch schon (frühe) Planungen, so Spencer: "Was Hardware betrifft, so denke ich, dass wir in Zukunft auf jeden Fall mehr Konsolen-Hardware sehen werden."Er spricht auch explizit die technologische Konkurrenz bzw. die jüngsten Veränderungen an: "Genau wie bei Video, genau wie bei Musik, ist es nicht so, dass das Streaming die Geräteinnovation abgeschafft hat. Ich denke, wir werden das (Konsolen-Innovationen) auch weiterhin sehen, und das ist genau das, was wir vorhaben."Der Redmonder Konzern denkt also derzeit nicht daran, voll auf Streaming zu setzen und dedizierte Konsolen aufzugeben. Und das obwohl Dienst wie Google Stadia und seit kurzem auch Amazon Luna genau das versuchen. Für Gamer, die nach wie vorn gerne die passende Hardware zu Hause haben, ist das sicher eine gute Nachricht,