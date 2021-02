GameStop-Aktie: Nach märchenhaftem Höhenflug folgt nun der Absturz

Kapitalismuskritik, Wirtschaftskrimi oder simples Trollen: Die Finanzwelt ist sich nach wie vor nicht im Klaren, wie sie die Causa GameStop bzw. die Reddit-Community WallStreetBets einordnen soll. Das Märchen des Aktienhöhenfluges scheint aber jedenfalls vorbei zu sein.

GameStop ohne Substanz

Es ist sicherlich die ungewöhnlichste Wirtschaftsstory des Jahres und vielleicht sogar der letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Denn ein bunter Zusammenschluss von Reddit-Nutzern hat es geschafft, einer vor sich hin darbenden Aktie zu einem unglaublichen Höhenflug zu verhelfen. Das war teilweise ein Statement gegen so genannte Shortseller, es gelang beispielsweise, das Vermögen des Hedgefonds Melvin Capital zu halbieren.Doch das Ganze konnte nichts daran ändern, dass der Börsenhöhenflug keine Substanz hatte. Denn GameStop geht es nach wie vor nicht gut. Dem Spielehändler hat die Pandemie stark zugesetzt: So mussten Filialen schließen, was den Trend zum Online-Geschäft verstärkt hat.Das bedeutet auch, dass das jüngste Kursfeuerwerk kein echtes Fundament hatte und deshalb ist nicht überraschend, dass die GameStop-Aktie gestern den zweiten Tag in Folge stark an Wert eingebüßt hat. Gestern hat die Aktie des Unternehmens 60 Prozent verloren und stand am Ende des Handelstages bei etwa 90 Dollar.Das ist zwar immer noch über dem Wert vor der Reddit-Aktion, vom Rekordstand von vergangener Woche ist sie aber mittlerweile weit entfernt. Denn zwischenzeitlich kletterte die GameSpot-Aktie auf unglaubliche 483 Dollar - Anfang des Jahres lag sie bei rund 40 Dollar.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, müssen nun auch die WallStreetBets-Redditoren teilweise eine harte Lektion lernen: Denn einige berichten von ihrer "dunkelsten Stunde". Das betrifft vor allem jene, die relativ spät zur Reddit-Party dazugekommen sind, also Aktien zu einem bereits verhältnismäßig hohen Preis gekauft haben.Mit dem jüngsten Absturz konnten übrigens auch Shortseller ihre Verluste wieder wettmachen, laut S3 Partners konnten diese allein gestern wieder rund 3,4 Milliarden Dollar gewinnen - zuvor gab es Verluste in Höhe von 9,2 Milliarden Dollar.