Gericht soll Apples "Vergeltungsmaßnahme" gegen Epic Games stoppen

Der Streit zwischen Apple und Epic Games um das eigenen Bezahlsystem im Erfolgs-Game Fortnite geht munter weiter. Epic hat nun eine Unter­lassungsklage eingereicht, die weiteren "finanziellen Schaden" vom Unternehmen abhalten soll.

Epic ist weiterhin richtig wütend

Damit will man bei Epic nun retten, was noch zu retten ist. Laut dem Bericht der Nach­richt­en­agentur Reuters fordert Epic jetzt von einem Gericht, Apple "Vergeltungsmaßnahmen" zu stoppen. Damit ist der Rauswurf der Fortnite-App und die Sperrung des Entwickler-Accounts gemeint. Ein Gericht soll verhindern, dass "Epic Games wahrscheinlich einen irreparablen Schaden erleiden wird", wenn Fortnite nicht im App Store verfügbar ist, und dass "die Schadensbilanz komplett zur Last von Epic ausfällt". Langsam scheint sich nun auch bei Epic Games die Gewissheit einzustellen, dass man ohne Apple und die iPhone-Nutzer eine gute und vermutlich millionenschwere Einnahmequelle riskiert hat. Fortnite soll nun mit der Verfügung zurück in den App Store kommen, während der Rechtsstreit zwischen Apple und Epic weitergeht.In der Gerichtseinreichung wird Apple dabei von Epic erneut als "Monopolist" beschrieben, der seine Marktmacht aufrechterhält, indem er "ausdrücklich jeglichen Wettbewerbseintritt verbietet", zitiert Reuters die Klageschrift.Epic gibt sich aber laut Reuters auch weiterhin als Kämpfer für die gesamte Branche - denn in einem Zitat heißt es, dass Apples Vorgehen gegen Fortnite als "eine klare Warnung" an andere Entwickler angesehen werden sollte: "Dies war eine klare Warnung an jeden anderen Entwickler, der es wagen würde, Apples Monopole herauszufordern: Befolgen Sie unsere Regeln, oder wir werden Sie von einer Milliarde iOS-Konsumenten abschneiden - fordern Sie uns heraus, und wir werden Ihr Geschäft zerstören", so Epic Games.Mit Hilfe der einstweiligen Verfügung soll Fortnite nun wieder zurück in den App Store gebracht werden, und das möglichst schnell. Denn die mittlerweile vierte Season im Kapitel 2 ist angelaufen und kann nun auf dem iPhone nicht genutzt werden.