Free Fortnite: Epic legt den Finger immer weiter in die Apple-Wunde

Vor gut einer Woche hat Epic seinen Angriff auf Apple gestartet und seit­her lässt das Spieleunternehmen auch kaum eine Gelegenheit aus, um den Technik-Giganten zu provozieren. Am Wochenende veranstaltet man den "FreeFortnite Cup" und auch der hat Apple im Visier.

An sich ist der von Epic Games für den Sonntag bekannt gegebene Wettbewerb nur ein normales Turnier für den beliebten Shooter. Oder besser gesagt: Es wäre ein normaler Wettbewerb. Doch bei Fortnite ist dieser Tage nichts normal. Das hängt natürlich mit dem Rauswurf aus dem App Store von Apple zusammen.Auch im Google Play Store ist Fortnite nicht mehr zu finden, das ist aber aufgrund der Möglichkeit zum Sideload auf Android nicht sonderlich dra­ma­tisch.Der FreeFortnite Cup ist die letzte Gelegenheit, bei der Spieler aller Plattformen gegeneinander antreten können. Das liegt daran, dass am 27. August Fortnite-Season 4 startet und iOS-Spieler nur noch bis Season 3 unterstützt werden.Epic schreibt im Blogbeitrag : "Apple hat Fort­nite für den App Store gesperrt und ver­hindert dadurch, dass Spieler auf neue Ver­sionen ak­tu­a­li­sie­ren können."Mitmachen lohnt sich durchaus, denn Epic Games und Partner haben ein mehr als ordentliches Aufgebot an Preisen zusammengetragen, darunter Gaming-Laptops, Tablets, Smartphones und alle derzeit relevanten Konsolen.Doch man kann auch Preise gewinnen, die eine direkte Anspielung auf den Streit mit Apple haben, allen voran einen Skin zum "Tart Tycoon": Das ist jener "Apfel-Kopf" im Parodie-Video zum "1984"-Werbespot von Apple, der darin den "Großen Bruder" ersetzt. Den "Tart Tycoon"-Skin kann man auch relativ einfach freispielen, denn dafür muss man im Turnier "nur" zehn Punkte erhalten. Punkte gibt es für aktive Zeit, Eliminationen und "Victory Royale"-Siege.Die besten 20.000 Spieler erhalten zudem eine (echte) Basecap. Auch diese ist natürlich eine Anspielung auf Apple. Denn sie trägt den Slogan "Free Fortnite" und hat ein Lama-Logo - in den Regenbogenfarben des klassischen Apple-Logos.