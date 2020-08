Apple greift durch: Fortnite-Entwickler Epic aus dem App Store verbannt

Der Streit zwischen Apple und Epic Games hat eine weitere Eskalations-Stufe erreicht. Nachdem der Fortnite-Publisher versucht hatte, die vom App Store geforderten Gebühren zu umgehen, hat der iPhone-Hersteller den Stecker gezogen und das Entwickler-Account von Epic gesperrt.

Apple hatte den Rauswurf angekündigt

Wie aus einem Bericht von The Verge hervorgeht, ist Epic Games nun nahezu komplett von sämtlichen Apple-Plattformen abgeschnitten. Dem Publisher wurden die Entwickler-Accounts für die beiden Betriebssysteme iOS und MacOS gesperrt. Damit haben die Nutzer der Platt­for­men keine Möglichkeit mehr, von Epic Games entwickelte Anwendungen herunterzuladen.Natürlich kommt der Rauswurf nicht ganz un­er­war­tet. Schon in der letzten Woche hatte Apple angekündigt, dem Entwickler-Studio den Zu­gang zum App Store zu verweigern. Da Epic Ga­mes die Gebühren in Höhe von 30 Prozent, die bei sämtlichen In-App-Käufen fällig werden, für über­zo­gen hält, hat der Publisher eine al­ter­na­ti­ve Zah­lungs­me­tho­de in die iOS-App von Fort­ni­te integriert. Noch am selben Tag hat Apple die mobile Version des beliebten Battle-Royale-Shooters gesperrt. Der Entwickler wurde dazu aufgefordert, die Bezahl-Alternative bis zum 28. August aus dem Spiel zu entfernen.Epic hatte daraufhin versucht, Apple gerichtlich zur Freigabe von Fortnite zu bewegen. Das Gericht hat den Antrag allerdings abgewiesen und betont, dass das Vorgehen des iPhone-Her­stel­lers legitim gewesen sei. Dem Unternehmen aus Cupertino wurde lediglich die Auf­la­ge, Drit­ten auch weiterhin Zugang zu der von Epic lizenzierten Unreal Engine zu gewähren, er­teilt. Wie der Rechtsstreit am Ende aus­geht, bleibt noch ziemlich offen. Bis zu einer end­gül­ti­gen Entscheidung könnte es erfahrungsgemäß noch einige Monate dauern.