Dem Hass zum Trotz: Epic Games Store erreicht 61 Mio. aktive Nutzer

Epic Games steht wegen der aggressiven Vermarktung seines Stores bei vielen Nutzern in der Kritik - dem Unternehmen schlägt von Teilen der Community regelrecht Hass entgegen. Dem Erfolg tut das aber keinen Abbruch: Jetzt ist die 60 Mio. Nutzer Marke geknackt.

Epic Games führt den Store mit Spiel-Geschenken zum Erfolg

Immer näher an Steam

Epic Games Launcher Download - Client für PC-Spiele

Steam - Offizieller Android-Client der Spieleplattform

Eifrigen Kritikern dürfte die aktuelle Entwicklung rund um den Epic Games Store nur wenig gefallen. Das Unternehmen kann vermelden, dass man neue Nutzer-Rekorde verzeichnen konnte. Zu verdanken ist die explosive Entwicklung ohne jeden Zweifel vor allem der Tat­sache, dass das Unternehmen in der Zeit vom 14. Mai bis zum 18. Juni während einer groß­angelegten Kampagne Spiele wie Grand Theft Auto V, Civilization VI , Borderlands: The Handsome Collection und Ark: Survival Evolved kostenlos angeboten hat - einzige Bedingung: Anmeldung im Store und Installation des Launchers."Wir haben in den Erwerb der Rechte investiert, um vier der größten Spiele der Welt kostenlos zu verschenken. Die Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen", sagte Steve Allison, Manager verantwortlich für den Epic Games Store. "Im Jahr 2020 sind wir mit einer histo­rischen Rate gewachsen." Konkret konnte der Epic Games Store im Aktionszeitraum einen neuen Rekordwert von 61 Millionen aktiven PC-Nutzern in einem Monat erreichen. Auch der Wert von 13 Millionen gleichzeitig aktiven Nutzern ist ein neuer Spitzenwert. Alleine GTA V sah laut Superdata durch die Aktion einen Anstieg der PC-Nutzer um 245 Prozent.Wie Techpowerup schreibt, rückt der Epic Games Store damit immer näher an den ewigen Konkurrenten Steam heran - muss aber trotzdem noch einiges leisten, um gleichziehen zu können. Demnach kann Steam im Jahr 2019 in der Spitze 95 Millionen aktive Nutzer in einem Monat erreichen, die Zahl der meisten gleichzeitig aktiven Nutzer liegt auf der Valve-Plattform bei 24,5 Millionen. Allerdings ist für den Vergleich auch zu beachten: Steam war 2003 für Windows erschienen, der Epic Games Store ist seit 2018 auf dem Markt. Man darf sehr gespannt sein, wie sich die Werte weiter entwickeln.