Epic Games Store verschenkt erneut ein Spiel, das man haben sollte

Epic Games verschenkt heute wieder ein Spiel und erneut ist es ein Titel, den sich viele Nutzer mit Freude holen werden. Denn auch Overcoooked ist populär - auch wenn es natürlich nicht ganz an die letzten drei Megahits herankommt.

24 Stunden lang geschenkt

Team17

Der Epic Games Store hat das Geschäft der digitalen Spieledistribution kräftig aufgewirbelt, das gelang dem neuen Spiele-Shop mit Hilfe von Sales, Exklusiv-Deals und auch den regelmäßig verschenkten Spielen. Zuletzt waren es Games wie Grand Theft Auto 5, Civilization 6 und Borderlands: The Handsome Collection, die man sich kostenlos holen und auch behalten konnte. Anlass war und ist der nach wie vor laufende Sale von Epic.Voraussetzung sind nur ein Konto im Epic Games Store und das Hinzufügen des jeweiligen Spiels in die eigene Bibliothek während des Aktionszeitraums. Ab heute kann man eine Woche lang den Koop-Hit Overcoooked kostenlos bekommen. Das Prinzip ist das gleiche wie immer: einmal in der Bibliothek, immer spielbar.Solche Aktionen gibt es in der Regel mit bereits etwas älteren Games und auch Klassikern, komplett neue Spiele muss man auch weiterhin regulär kaufen. Bei Total War Saga: Troy drehen Entwickler Creative Assembly und Epic Games den Spieß hingegen um, wie gestern bekannt wurde Denn den nächsten Teil der bekannten und beliebten Strategie- und Taktik-Reihe Total War wird es ebenfalls kostenlos geben, allerdings in den ersten 24 Stunden der Verfügbarkeit. Wer sich das Spiel in dieser Zeit sichert und in die Bibliothek legt, kann es auch nach dem ersten Tag spielen. Es ist also kein zeitlich begrenztes Ausprobieren im Sinne einer Demo, sondern ein echtes Geschenk für (anwesende) Epic Games Store-Nutzer - sofern die Epic-Server dem erwarteten Ansturm auch standhalten.Creative Assembly schreibt in einem Blogbeitrag, dass man sehr wohl weiß, dass nicht alle mit der Epic-Exklusivität glücklich sind, diese werde aber auf ein Jahr begrenzt sein, zudem ist das nur eine einmalige Sache bei Total War Saga: Troy. Epic bezahlt auch für die 24-Stunden-Aktion und man konnte da nicht widerstehen - auch weil die Total War-Reihe dieses Jahr den 20. Geburtstag feiert. Total War-Fans sollte sich aktuell den 13. August im Kalender markieren, an diesem Tag soll Total War Saga: Troy veröffentlicht werden.