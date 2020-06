ARK: Survival Evolved mit Add-Ons jetzt kostenlos im Epic Games Store

Der Epic Games Store verschenkt aktuell das Survival-Abenteuer ARK: Survival Evolved inklusive Add-Ons, sowie die Kampfspielserie Samurai Showdown Neogeo Collection. Die Spiele stehen bis zum 18. Juni für Nutzer des Epic Games Stores bereit.

Der Epic Games Store bleibt sich seiner Linie der letzten Woche treu und verschenkt auch jetzt wieder hochkarätige Unterhaltung im Doppelpack. Bei dem Dino-Hit ARK: Survival Evolved gibt es jetzt sogar nicht nur das eigentliche Spiel im Wert von 54,99 Euro gratis, sondern auch einige Add-Ons, wie Erweiterungskarten für das Abenteuerspiel. Zudem gibt es vergünstigte Pässe. Wer also nicht genug von dem Abenteuer auf der geheimnisvollen Insel bekommen kann, sollte jetzt bei Epic zuschlagen.Das zweite Gratis-Spiel für diese Woche ist eine ganze Sammlung, deren Basis-Spiel auf das Jahr 1993 zurückgeht. Die Samurai Showdown Neogeo Collection ist ein Multiplayer-fähiges Fighting-Game. In der Collection gibt es neben den der klassischen Spiele-Trilogie auch einen Musikplayer, den sogenannten Museumsmodus und ein bisher nicht veröffentlicht Spiel der Serie.Die Spiele stehen nun für begrenzte Zeit kosten­los zum Download zur Verfügung. Alles Wichtige zu den Mindest-System­vor­aus­setzungen findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon los­gehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Start­seite be­wor­ben und kön­nen dann über einen Bestell­prozess bezogen werden. Alle über diese Geschenk­aktionen ge­sam­mel­ten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, auch kosten­los spielen.Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 18. Juni 16.59 Uhr. Im Anschluss werden dann The Escapist 2 und Pathway gratis zu haben sein.