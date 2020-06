Exklusiv & umsonst: Epic Games forciert jetzt seinen Steam-Angriff

Epic Games tritt mit seinem Store gegen den Branchenprimus Steam an - und das mit aggressiven Metho­den zur Neukundengewinnung. Jetzt schaltet man in dieser Hinsicht einen Gang hoch: Der neue Total War-Teil wird nicht nur exklusiv, sondern für kurze Zeit umsonst angeboten.

Mit der von Konsolen bekannten Methode, Entwickler exklusiv an eine Plattform zu binden, hatte Epic Games für viel Diskussionen und hitzige Gemüter in der Gaming-Szene gesorgt - Kritiker hatten immer wieder zum Boykott von Entwicklern aufgerufen, die sich auf diesen Deal eingelassen hatten. Die zweite Methode zur Neukundenjagd für den Epic Games Store: Man bietet Gratis-Spiele, die in den letzten Wochen mit Titeln wie GTA 5, Civilisation VI und Borderlands sehr attraktiv ausgefallen waren. Jetzt folgt der nächste Schritt: Beim Release des kommenden Strategiespiels " A Total War Saga: Troy " wird man die beiden Methoden kombinieren."A Total War Saga: Troy" wird ab dem 13. August nur über Epic Games verfügbar sein, der zeit-exklusive Deal gilt dann für ein gesamtes Jahr, bevor der Titel auf einer anderen Plattformen wie Steam angeboten werden kann. Darüber hinaus wird der neue Teil der auf dem PC erfolgreichen Strategiespiel-Reihe zum Start kostenlos verfügbar sein. Dieses Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt nur für die ersten 24 Stunden nach dem Release, dann wird der Normalpreis von rund 40 Euro fällig. Eine solche Aktion ist in der Welt der Game-Stores auf jeden Fall außergewöhnlich und wird wohl für einen regen Ansturm auf den Titel - und damit auch auf den Epic Games Store - sorgen. Für Epic Games heißt das: Ziel erreicht.Total-War-Entwickler Creative Assembly ist sich dabei sehr bewusst, dass man mit diesem Deal auch den Zorn einiger Nutzer auf sich ziehen wird. "Obwohl wir wissen, dass einige von Ihnen die Exklusivität des Epic Games Store nicht mögen, halten wir dies in vielerlei Hinsicht für eine großartige Gelegenheit für uns", so der Entwickler in einem Blogbeitrag . Nach einigen Absätzen, in denen man bemüht ist zu betonen, dass diese Entscheidung "nicht nur wegen des Geldes" getroffen wurde, nennt man dann vor allem einen Faktor, der für den Deal mit Epic entscheidend gewesen sein soll: Epic Games bezahlt dafür, dass das Spiel zum Start 24 Stunden kostenlos angeboten wird und damit haben potenziell mehr Menschen Zugriff, die ein Vollpreis abgeschreckt hätte.Welche Kombination an Gründen auch immer die Entwickler dazu bewogen hat, diesen Deal mit Epic Games einzugehen: Die Art wie man die Entscheidung in dem Blogbeitrag begründet lässt durchblicken, dass man sich sehr bewusst darüber ist, wie die Community reagieren kann und wird. Man darf sehr gespannt sein, zu welchen Reaktionen dieser nächste Schritt im Kampf um Neukunden führen wird. Creative Assembly beteuert auf jeden Fall, dass man keine Pläne habe, weitere Titel der Reihe exklusiv an den Epic Games Store zu binden - hier wird nur die Zeit zeigen, ob man Wort hält.