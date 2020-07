The Escapist 2 nun doch noch als Gratis-Game bei Epic gestartet

Nach einem "Fehlstart" verschenkt der Epic Games Store nun doch noch "The Escapist 2". Zudem gibt es bis zum 16. Juli 2020 den Koop-Shooter "Killing Floor 2" und das Action-Abenteuer "Lifeless Planet" in der Premier Edition kostenlos.

Damit gibt es in dieser Woche also gleich drei Spiele kostenlos im Epic Games Store zu ergattern. Dieses Mal ist mit dem Shooter "Killing Floor 2" auch wieder ein Spiel ab 18 Jahren dabei. Die Handlung versetzt den Spieler dabei in ein von den Klonen die "Zeds" überranntes Europa. Das Spiel gibt es jetzt kostenlos (regulär 24,99 Euro). Dazu hat Epic noch ein Add-On für 3,99 Euro im Angebot: Das Digital Deluxe Upgrade bietet zusätzliche Charaktere und Gegenstände sowie den Killing Floor 2 Soundtrack.Um "The Escapist 2" gab es einige Negativschlagzeilen im Vorfeld. Der Epic Games Store hatte das Spiel bereits schon einmal für eine Gratis-Woche angekündigt, dann aber das Angebot zurückgezogen. Nun folgt der zweite Anlauf. Teil 1 von "The Escapist" gab es übrigens bereits im Dezember 2019 kostenlos, nun folgt die Fortsetzung. Auch im zweiten Teil des Puzzle-Abenteuers muss man versuchen aus dem Gefängnis auszubrechen. Ein Spiel für Fans der Pixelgrafiken.Das dritte Gratis-Spiel der Woche ist "Lifeless Planet". Es ist ein Action-Abenteuer auf einem fernen Planeten. Doch dann trifft man auf eine verlassene russische Stadt, mitten im Weltraum, meilenweit entfernt von der Erde. Das kurzweilige Abenteuer kostet regulär 15,99 Euro.Alle Informationen zu den Mindestvoraussetzung für die einzelnen Spiele werden jeweils auf den Angebotsseiten aufgelistet.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store aktuell mindestens ein Spiel. Um sich die Gratis-Titel zu sichern, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen. Die kostenlosen Spiele werden jeweils auf der Store-Startseite beworben und können dann über den regulären Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Gratis-Aktionen erhaltenen Spiele lassen sich solange man den Epic Games Store nutzt dann auch kostenlos spielen.Die aktuelle Aktion mit den drei Gratis-Spielen läuft noch bis zum 16. Juli 16.59 Uhr.