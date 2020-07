Ärger bei Epic Games: Wieder ein zurückgezogenes Gratis-Angebot

Der Epic Games Store hat sich einmal wieder Ärger eingefangen, da man kurz vor dem Start ein kostenloses Spiel-Angebot gestrichen hat. Der Shitstorm um die Streichung wirkt zwar etwas aufgebauscht, doch der Unmut der Store-Nutzer ist verständlich.

Das gab es doch schon einmal...

Diese Woche gratis: "Hue"

Trailer Puzzle-Abenteuer Hue

Und so funktioniert es

Es ist auch nicht das erste Mal, dass Epic seine Werbe-Versprechen im Games Store nicht einhält. Da hatte Epic jetzt angekündigt, die beiden Spiele "Hue" und "Conan Exiles" für eine Woche gratis zum Download anzubieten. Nicht einmal eine Stunde vor dem Beginn der Aktion wurde dann ohne weitere Erklärung gestrichen. Bei Twitter meldete Epic nur , "das Team des Epic Games Store hat entschieden, dass Conan Exiles nicht kostenlos sein wird, sondern zu einem späteren Zeitpunkt im Store gekauft werden kann." Eine Erklärung was da los war gab es nicht. Innerhalb kürzester Zeit gab es mehr als 1500 Antworten auf den Tweet , wobei die meisten Nutzer sich doch sehr über das Verhalten frustriert zeigten.Der Epic Games Store hatte schon einmal kurz vor dem geplanten Livegang einer Gratis-Aktion ein Spiel ersatzlos gestrichen. Dabei handelte es sich um The Escapist 2. Dieses Spiel soll im Übrigen jetzt vom 9. bis 16. Juli gratis zu haben sein - es bleibt spannend, ob das dann nächste Woche klappen wird.Der Epic Games Store verschenkt also in dieser Woche nur ein Spiel, und zwar das ungewöhnliche und stimmungsvolle Puzzle-Abenteuer "Hue" , das vor allem durch seinen ungewöhnlichen Zeichenstil besticht. Das Spiel steht bis zum 9. Juli sowohl für Windows als auch für den Mac kostenlos bereit. "Hue" hat viel Lob bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 erhalten. Man hat es mit hochkarätigen Sprechern, eigens komponierten Musikstücken und vielen kurzweiligen Rätseln vollgepackt. Das Spiel im Wert von 11,99 Euro gibt es jetzt gratis.Alle im Rahmen der Gratis-Aktionen angebotenen Spiele stehen für begrenzte Zeit kostenlos zum Download zur Verfügung. Alles Wichtige zu den Mindest-Systemvoraussetzungen findet man im Store von Epic Games.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App laden und dann kann es auch schon losgehen. Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Startseite beworben und können dann über einen Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Geschenkaktionen gesammelten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, auch kostenlos spielen.