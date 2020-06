PS4 war ein Sturm, darum soll die PlayStation 5 ein Lüftchen werden

Die PlayStation 4 konnte unter Last akustisch zum echten Wohnzimmer-Tornado werden, das will Sony bei der PlayStation 5 auf jeden Fall ver­meiden. Die einfache Lösung: Man gestaltet das Gehäuse so groß, dass genug Platz für entsprechende Kühllösungen bleibt.

Die PlayStation 5 ist eine der größten Konsolen, mit gutem Grund

Das Design eckt an

Sony

Unter der Überschrift " PlayStation 5: So groß ist die PS5 wirklich " hatten wir euch einen Größenvergleich der neuen Sony-Konsole geliefert. Der zeigt ganz klar: Die PS5 ist die mit Abstand größte Konsole der letzten Jahre. Viele hatten die Vermutung angestellt, dass Sony wegen der hohen Leistung dazu gezwungen war, Raum für eine entsprechende Kühllösung zu lassen. Jetzt hat ein Sony-Manager ganz offiziell erläutert, warum die PlayStation 5 ein echter Konsolen-Riese ist.Wie VG247 berichtet, wurde Matt MacLaurin, "Vice President of UX Design" bei PlayStation, auf LinkedIn unter anderem zur Größe der PS5 befragt. Die Frage eines Users: "Die Leistung in der PS4 war unglaublich. Warum das neue Produkt größer und sperriger machen?". MacLaurin hat hier eine klare Antwort, die die Annahmen vieler bestätigt: "Thermals", so der Sony-Manager. "Diese Generation ist ein kleiner Supercomputer. Während der 7-nm-Prozess eine erstaunliche Wärmeleistung für die Performance liefert, ist die Leistung sehr extrem."MacLaurin in einem weiteren Kommentar: "Diese Technologie ist immer noch so frisch, dass sie viel Wärme abgibt, sodass wir Raum brauchen, um sie abzuleiten". Mit anderen Worten: Sony verzichtet bei der PS5 darauf, die Konsole besonders kompakt gestalten zu wollen - scheint also in dieser Hinsicht aus den Fehlern der Vorgänger-Generation gelernt zu haben.Auch zum kontrovers diskutierten Design bezieht MacLaurin Stellung: "Wie wir in unserer Branche sagen ‘dieses Design eckt an' also ist es ganz in Ordnung, wenn es nicht jeder liebt". Wer an der aktuellen Optik keinen gefallen findet, kann sich laut MacLaurin auf Special-Editions freuen: "Die Anpassungen mit Sondereditionen werden über alles hinausgehen, was es bisher gab."