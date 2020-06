Gran Turismo 7: Offizieller Trailer stellt das exklusive PS5-Spiel vor

Alle Infos, Gerüchte & Termine im Überblick

In einem kurzen Teaser-Trailer stellen Sony und der japanische Entwickler Polyphony Digital das neue Rennspiel Gran Turismo 7 vor, welches für die Next-Gen-Konsole PlayStation 5 erscheinen wird. Bereits im Vorfeld wurde darüber spekuliert, dass sich die mit über 30 Titeln erfolgreiche Gran Turismo-Reihe während des "Future of Gaming"-Events über Nach­schub freuen könnte.Dabei soll sich das Spiel vorrangig an den ersten Teilen der Serie orientieren und mit einem großen Kampagnen-Modus überzeugen. Weitere Informationen zu Gran Turismo 7 dürften in den nächsten Wochen folgen. Ein offizieller Release-Termin scheint bis jetzt nicht fest­zu­ste­hen. Es wäre jedoch denkbar, dass der Exklusivtitel zum Launch der PS5-Konsole im vierten Quartal 2020 erscheinen könnte.