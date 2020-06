PlayStation 5: So groß ist die PS5 im Vergleich zu anderen Konsolen

Sony hat gestern Abend die PlayStation 5 vorgestellt und damit ist end­lich das Design gemeint. Die Meinungen dazu gehen weit auseinander. Die einen finden das ungewöhnliche "spacige" Design gelungen, andere veräppelten es gnadenlos. Eines ist auch klar: Die PS5 ist riesig.

Größte Konsole aller Zeiten?

Nach Wochen und Monaten Warten hat Sony nun endlich gezeigt, wie die PS5 aussieht und das Design ist zweifellos ein Blickfang. Es gibt allerdings Meinungen in beide Richtungen: Die einen finden, dass die PlayStation 5 spannend futuristisch aussieht und einer Next-Generation-Konsole würdig ist, andere finden, dass die Japaner hier zu weit gegangen sind und die Konsole übertrieben und gar hässlich aussieht.Fakt ist aber, auch wenn Sony offiziell noch keine Maße genannt hat: Die PS5 ist riesig, es ist die größte Konsole, die es in den letzten Jahren gegeben hat - wohl auch aller Zeiten. Das kann man sich in etwa anhand des Laufwerks sowie der USB-Ports ausrechnen, wie es ein Nutzer namens GREBO7 auf Reddit gemacht hat und in einem Vergleichsbild mit allen Konsolen von Sony und Microsoft der vergangenen Jahre zeigt.Es fehlen lediglich die ersten beiden PlayStations sowie die originale Xbox. Doch die PS1 und PS2 waren eher kompakt. Die erste Xbox war hingegen groß, aber auch "nur" in etwa so groß wie die ursprüngliche Ausgabe der Xbox One . Das Vergleichsbild zeigt, dass die PS5-Version mit Laufwerk regelrecht riesig ist und so mancher wohl (stehend und liegend) einen neuen TV-Schrank benötigen wird.Über den Grund für diese Größe kann man zwar nur spekulieren, es ist allerdings stark anzunehmen, dass sie mit der Kühlung der PlayStation 5 zusammenhängt. Hierzu gab es zuletzt auch einige Gerüchte, dass Sony mit Überhitzung zu kämpfen hat. Das ungewöhnliche Design könnte das bestätigen, die Größe indes spricht dafür, dass für eine funktionierende Kühllösung genug Platz sein müsste.Auf sozialen Medien hatten die Nutzer jedenfalls viel Spaß mit dem Design der PlayStation 5, denn vor allem auf Twitter wurde die PS5 gnadenlos durch den Kakao gezogen, viele fühlten sich an einen Router erinnert. Die besten Bilder und Memes sind in der Galerie oben zu finden.