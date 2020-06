The Last of Us Part 2: Verkäufe gehen durch die Decke, stellt Rekord auf

Die Fortsetzung des 2013 erstmals erschienen Action-Adventures The Last of Us gilt als einer der der letzten großen Sony-Blockbuster für die noch aktuelle Konsolengeneration und das PS4-Spiel erfüllt die Erwar­tun­gen, bei Kritikern und auch bei den Verkäufen.

Besser als Animal Crossing

Sony

The Last of Us Part 2 kehrt in die postapokalyptische Welt der Vereinigten Staaten (nach einer Pandemie) zurück und das Spiel von Entwickler Naughty Dog bekam von der Fachpresse überschwängliche Kritiken und Wertungen, auch bei den meisten Spielern kommt die Fort­set­zung bestens an, zumindest dann, wenn man die Verkäufe als Maßstab nimmt.Denn wie GamesIndustry.biz berichtet, konnte The Last of Us Part 2 den 2016er-Hit Uncharted 4 vom Thron des best- bzw. am schnellsten verkauften PlayStation 4-Spiels stoßen. Denn gemessen an den britischen Charts konnte The Last of Us Part 2 in der ersten Woche etwa ein Prozent mehr Einheiten an Frau und Mann bringen als das letzte Abenteuer von Nathan Drake. Das Spiele-Branchenmedium betont dabei, dass man hier nur Boxen-Verkäufe im realen Handel gezählt hat, inklusive der Downloads dürfte der Abstand zu Uncharted 4 noch größer sein.Damit ist The Last of Us Part 2 auch um eine ganze Hausnummer erfolgreicher als der erste Teil, hier liegt man um satte 76 Prozent höher. Der Vergleich mit einem Spiel von 2013 hinkt aber auch deshalb, weil sich das Geschäft immer mehr in Richtung digitaler Distribution verschoben hat.Deshalb ist ein zeitgemäßer Vergleich interessant und der ist durchaus beeindruckend: Denn The Last of Us Part 2 konnte sich in der ersten Woche etwa 40 Prozent besser verkaufen als der Nintendo-Megahit Animal Crossing: New Horizons.Das postapokalyptische Action-Adventure ist zweifellos ein Riesenerfolg, daran kann auch das "Review Bombing" nichts ändern. Denn auf Metacritic hat The Last of Us Part 2 eine Kritiker-Wertung von satten 95 Punkten (von 100), der User Score liegt hingegen bei 3,9 (von zehn maximal möglichen) Punkten. Denn so mancher Spieler stört sich an der Story und dem Ende, es gibt aber auch einige homophobe Gamer, die nicht mit der Beziehung zwischen Ellie und Dina klarkommen.