Spielekonsolen: So viel teurer werden Games für die neue Generation

Mit der kommenden Spielekonsolen-Generation werden die Käufer der Geräte auch damit rechnen müssen, bei den Spielen einen Aufschlag beim Preis vorgesetzt zu bekommen. Das zeigt die erste konkrete Publisher-Empfehlung, die nun bekannt wurde.

Kosten steigen immer weiter

Das Sportspiel NBA 2K21 wird laut einem Bericht des Branchen-Magazins Games Industry zum Preis von 69,99 Dollar auf den Markt kommen. Das gilt zumindest für die Versionen, die für die neuen Spielekonsolen Playstation 5 und Xbox Series X konzipiert sind. Für die jeweiligen Vorgängermodelle will der Publisher die 59,99 Dollar haben, die recht typisch für neue AAA-Spiele beim Verkaufsstart sind.Die Next-Generation-Ausgabe wird also für zehn Dollar mehr ausgepreist. Und das, so hört man es inzwischen laut dem Bericht aus der Industrie, soll der Standard bei den Games werden, die zum Start der neuen Konsolen in der Spitzenklasse verfügbar sein werden - oder in den darauffolgenden Wochen. Begründet wird dies natürlich mit dem höheren Aufwand, der notwendig ist, um die neuen Hardware-Möglichkeiten der kommenden Konsolen auch spürbar herüberzubringen.Dass die Spiele teurer werden hatte sich bereits angedeutet. Bei den bisherigen Generationswechseln war das eher nicht der Fall. De frühere Playstation-Manager Shawn Layden hatte kürzlich auf einer Konferenz aber bereits darauf hingewiesen, dass er über seine gesamte Karriere hinweg eigentlich immer nur die üblichen 59,99 Dollar kannte. Die Kosten für die Entwicklung seien seit seinen Anfangsjahren aber um das Zehnfache gestiegen, was sich früher oder später mal in den Verkaufspreisen niederschlagen muss.NBA 2K21 soll am 4. September für die Xbox One und Playstation 4 veröffentlicht werden. Die Fassung für die neue Konsolengeneration dann jeweils zum Start der Geräte. Geplant ist außerdem die Bereitstellung einer Kombi-Version. Für 99,99 Dollar soll die Mamba Forever Edition erscheinen, die dann jeweils auf beiden Konsolengenerationen gespielt werden kann.