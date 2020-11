Upgrade für E-Auto-Prämie: Kombi-Boni, neue Leasing-Regeln & mehr

Nach Jahren der Antragsflaute scheint die Bundesregierung endlich einen Weg gefunden zu haben, mit Förderungen den Verkauf von E-Autos und Hybriden anzuschieben. Jetzt schärft man den Umweltbonus nach. Boni können bald kombiniert werden, auch das Leasing wird angepasst.

Der Umweltbonus entwickelt sich zu einem funktionierenden Werkzeug

Leasing wird angepasst

Wie das Wirtschaftsministerium mitteilt , hat sich der Umweltbonus in den letzten Monaten zu einem dynamischen Werkzeug zur Förderung der Elektromobilität entwickelt, das Wirkung zeigt: Mit über 34.000 beantragten Elektroautos im Oktober konnte der Umweltbonus dem­nach den vierten Rekordmonat in Folge verzeichnen - seit Einführung im Juli 2020 kommt man so auf mehr als 100.000 Anträge. "Das zeigt, dass das Interesse der Bevölkerung an E-Autos immer weiter steigt und ist ein gutes Signal für den Klimaschutz. Diesen Trend wollen wir weiter unterstützen. Deshalb können für ein elektrisch betriebenes Fahrzeug demnächst neben dem Umweltbonus mit Innovationsprämie auch weitere öffentliche Fördermittel beantragt werden", so Bundesminister Peter Altmaier.Konkret tritt die sogenannte "novellierte Richtlinie zur Förderung des Absatzes von elektrisch betriebenen Fahrzeugen", also der angepasste Umweltbonus, am 16. November in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt nimmt die Regierung eine Einschränkung zurück, die stark kritisiert worden war. Durch eine Gesetzesanpassung hatte die Regierung die Kombination von Umweltbonus mit anderen Prämien unterbunden, ab dem Stichtag ist das Beantragen von mehreren Förderungen für ein Fahrzeug wieder möglich. Allerdings gilt hier die Einschränk­ung, dass "der jeweilige Fördermittelgeber eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie abgeschlossen hat", so das Ministerium. Die Webseite des Bundesamts für Ausfuhrkontrolle (BAFA) soll über die neuen Kombinationsmöglichkeiten unterrichten.Auch beim Leasing will man es für Nutzer noch attraktiver machen, auf Fahrzeuge mit Elektro- oder Hybridantrieb zu setzen. So wird die För­derung mit Inkrafttreten der neuen Richtlinien in Bezug zur Leasingdauer gestaffelt. Bei rein elektrischen Autos mit Nettolistenpreis unter 40.000 Euro liegt die maximale Förderung bei einer Leasingdauer über 23 Monaten bei 3000 Euro, bei Hybridelektrofahrzeugen mit denselben Konditionen gibt es 2250 Euro.