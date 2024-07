Packstation offline: DHL kündigt bundesweite Wartungsarbeiten an

DHL hat angekündigt, dass an diesem Sonntag, 21. April, die Pack­stationen bundesweit ein Update erhalten. Daher sind Wartungsarbeiten mit einer vorhergesehenen Downtime für die meisten Packstationen in der Zeit von 7 bis 17 Uhr eingeplant.

Packstationevorübergehend nicht nutzbar

Zusammenfassung DHL führt am 21. April bundesweit Updates an Packstationen durch

Wartungsarbeiten finden von 7 bis 17 Uhr statt

Nutzer sollten Verfügbarkeit via DHL-App prüfen

App-gesteuerte Packstationen von 8 bis 14 Uhr nicht nutzbar

Packstationen mit Display informieren über Betriebsstatus

In der Vergangenheit waren Wartungen meist kürzer

Unklar, ob größere Änderungen anstehen, da DHL keine Details nennt

Wer also ein Paket abholen oder abgeben möchte, sollte vorab am einfachsten über die Smartphone-App von DHL nachschauen, ob seine Packstation wieder verfügbar ist oder nicht und den Besuch dort dementsprechend planen.Was DHL am 21. April genau ändern wird, ist nicht bekannt - interessant ist aber, dass es bislang meist angekündigte Wartungsarbeiten mit einem deutlich kleineren Zeitfenster gab als sie jetzt anberaumt wurde.In der App informiert der Konzern aktuell wie folgt: "Aufgrund von Wartungsarbeiten stehen Ihnen Packstationen am Sonntag von 7 bis 17 Uhr nur eingeschränkt zur Verfügung. App-gesteuerte Packstationen sind von 8 bis 14 Uhr nicht nutzbar."Letztere Packstationen sind all jene, die ohne das große, meist zentrale Display mit dem extra Bedienfeld auskommen. Die Packstationen mit Display zeigen an, sobald sie aufgrund von Wartungsarbeiten nicht zur Verfügung stehen. In der Ankündigung heißt es dazu explizit, das die Packstationen "nur eingeschränkt zur Verfügung stehen", also nicht, dass sie wie die App-Packstationen gar nicht benutzt werden können.Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte einfach vor oder nach dem ankündigten Wartungszeitraum die Packstation nutzen. In der Vergangenheit waren Wartungsarbeiten an den DHL-Packstationen in der Regel in sehr viel kürzer Zeit abgeschlossen, als dass der Konzern jetzt angekündigt hat. Ob tatsächlich größere Änderungen bevorstehen oder ob sich das Unternehmen einfach nur mehr Puffer einplant, ist nicht bekannt, denn DHL hat kein Wort über anstehende Änderungen an den Packstationen verloren.