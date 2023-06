Deutsche Post DHL: Der Logistikkonzern benennt sich jetzt um

Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL wird sich umbenennen. Was dabei in viele wohlklingende Marketingworte verpackt wird, stellt für die meisten Menschen, die mit dem Unternehmen zu tun haben, vor allem eine Vereinfachung dar.

"Der neue Name spiegelt den Wandel wider, den die Gruppe in den vergangenen Jahren durchlaufen hat und trägt der Fokussierung auf nationale und internationale Logistikaktivitäten als Motor für künftiges Wachstum Rechnung", heißt es in einer Stellungnahme des Konzerns zum Namenswechsel. Zukünftig wird das Unternehmen nur noch unter der Bezeichnung DHL agieren.Die Umbenennung ist dabei hinsichtlich der Firmengeschichte durchaus interessant. Immerhin handelte es sich bei DHL um einen US-amerikanischen Logistiker, der 1969 in San Francisco gegründet wurde. Der Name geht auf die Nachnamen der Gründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn zurück. Das Unternehmen wurde im Jahr 2002 von der damals erst seit einigen Jahren privatisierten Deutschen Post AG übernommen, die damit ihre internationale Expansion vorantreiben wollte.Jetzt verschwindet also die Post komplett aus dem Namen des Dachkonzerns. Das hat laut dem Vorstandsvorsitzenden Tobias Meyer vor allem auch damit zu tun, dass das Hauptgeschäft des Unternehmens längst nicht mehr auf Deutschland fokussiert ist. "Heute sind wir eines der internationalen Unternehmen der Welt. Der Name DHL Group und die Verwendung des DHL-Logos für den Konzern vollzieht die Entwicklung der Geschäftstätigkeiten unseres Unternehmens nach, welches außerhalb Deutschlands fast nur die Marke DHL verwendet, die auch im Inland immer weiter an Bedeutung gewinnt", so Meyer.Rund 90 Prozent der Umsätze werden von den Abteilungen generiert, die unter dem DHL-Logo arbeiten. Die Deutsche Post-Sparte, die hauptsächlich für das Briefgeschäft in Deutschland zuständig ist, ist also nur noch ein kleiner Teil der gesamten Aktivitäten. Für diese Sparte bleibt der Name Deutsche Post erhalten, nur für den Gesamtkonzern fällt er weg.