Post & DHL-App: Log-in-Problem nach Umstellung, so geht es wieder

Der Paketdienst DHL hat vor ein paar Tagen mit einem Update ein neues Anmeldeverfahren für die "Post & DHL"-Smartphone-App eingeführt. Nutzer sind darüber allerdings alles andere als erfreut - es gibt nun Probleme beim Log-in.

Release-Notes Post & DHL-App "Mit diesem Update haben wir den Log-in noch sicherer gemacht. Wichtig: Beim ersten Start der App nach dem Update ist für angemeldete Nutzer ein erneuter Log-in erforderlich. Zusätzlich enthält das Update allgemeine Verbesserungen und Fehlerbehebungen."

Ein-Stern-Bewertungen nach "verunglücktem" Update

Chrome macht den Unterschied

Zusammenfassung DHL-App für iOS & Android mit neuem Anmeldeverfahren aktualisiert

Nutzer ärgern sich über Probleme beim Log-in

Nutzer können sich trotz korrekter Zugangsdaten nicht anmelden

Bewertungen im Google Play Store sehr negativ

DHL-Support bietet Übergangslösung an

Deutsche Post

Das meldet das Online-Magazin Mobiflip . Auch andere Medien sind auf das Problem aufmerksam geworden, denn viele Betroffene machen ihrem Ärger in den sozialen Netzwerken Luft. Es geht dabei um das jüngste App-Update vom 31. Januar. DHL hatte für iOS und Android eine neue Version der "Post & DHL"-Anwendung vorgestellt. Dazu heißt es:Bei vielen Nutzern scheiterte nun aber ebendieser erneute Log-in. Vor allem Android-Nutzer sind laut den Medienberichten betroffen. Entsprechend drastisch fällt das Urteil vieler Betroffener im Google Play Store aus - derzeit hagelt es Ein-Stern-Bewertungen, die sich alle auf das letzte Update beziehen.Der Fehler zeigt sich dabei wie folgt: Trotz korrekter Zugangsdaten ist kein neues Einloggen möglich. Die App startet zwar mit dem Log-in-Fenster, ruft dann aber eine leere Seite auf, in der man weder etwas eingeben kann, noch von dort aus weiter kommt. Einige Nutzer meldeten, dass bei ihnen die App schon im Eingabefenster "einfriert". Erste-Hilfe-Maßnahmen wie das Löschen der App und die Neuinstallation brachten keine Änderung - ein Log-in war nicht durchführbar.Jetzt gibt es eine Übergangslösung, die betroffene Android-Nutzer ausprobieren können. Dazu soll man laut DHL-Support zunächst den Webbrowser Chrome als Standardbrowser festlegen. Im Anschluss startet die App mit dem Log-in-Fenster und kann sich wieder regulär anmelden. Ob das Ganze nun zeitnah per erneutem App-Update zu beheben ist, ist unbekannt.