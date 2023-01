Achtung Betrug: DHL Paket warnt (wieder einmal) vor gefälschten SMS

DHL warnt vor einem SMS-Betrug in Namen des bekannten Konzerns. Dabei gehen die Kriminellen sehr geschickt vor und nutzen neue Tricks, um an Adressen zu kommen und fordern Nachzahlungen an. Wie weitverbreitet die neue Masche ist, ist noch unbekannt.

Was tue ich, wenn ich schon auf einen Link geklickt und/oder Daten preisgegeben habe? Sollten Sie schon einen Link angeklickt oder sogar schon Software installiert haben, empfiehlt das BSI darüber hinaus:



Nehmen Sie Ihr Gerät aus dem Mobilfunknetz, indem Sie den Flugmodus aktivieren. Damit unterbinden Sie weiteren SMS-Versand und eine eventuelle Kommunikation von Android-Schadsoftware mit anderen Geräten.

Informieren Sie Ihren Mobilfunkprovider über Ihren Fall.

Prüfen Sie Ihr Bankkonto oder Ihren Zahlungsdienstleister auf Abbuchungen, die Sie nicht beabsichtigt haben.

Auch in diesem Fall ist es ratsam, eine Drittanbietersperre einrichten zu lassen. Hier hilft Ihr Mobilfunkanbieter weiter.

Erstatten Sie Strafanzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle. Nehmen Sie dazu Ihr Smartphone zur Beweissicherung mit.

Setzen Sie Ihr Smartphone auf Werkseinstellungen zurück (nachdem sie Anzeige erstattet haben). Sichern Sie vorher alle wichtigen Daten wie Fotos, Dokumente usw. lokal (zum Beispiel über eine USB-Verbindung). Mit dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gehen alle gespeicherten und installierten Daten verloren. Dieser Schritt ist allerdings notwendig, um die über die aktuellen SMS-Spam-Nachrichten verteilten Android-Schadprogramme vollständig zu entfernen. Sollten Sie schon einen Link angeklickt oder sogar schon Software installiert haben, empfiehlt das BSI darüber hinaus:

Betrugsversuche via SMS sind nichts Neues. Fast täglich gibt es neue Horror-Storys von reingelegten Handynutzern, die einem Betrüger auf dem Leim gegangen sind und dabei häufig viel Geld verloren haben. Vor genau solchen Fällen warnt DHL Paket jetzt, denn der Name des Unternehmens wird von Cyberkriminellen gern als Lockvogel genutzt.Unter anderem bei Facebook hat DHL jetzt eine Warnung über gefälschte SMS veröffentlicht, um Nutzer für das Thema zu sensibilisieren (via Caschy ). Dabei erläutert DHL Paket, dass derzeit SMS im Umlauf sind, die vorgeben, von DHL oder DHL Paket zu sein. Inhaltlich ähneln sich die SMS. Nutzer sollen ihre Adressdaten aktualisieren und/oder Zahlungen für den Weiterversand von Paketen anweisen. In den SMS ist dann ein Link eingebaut, der keinesfalls angeklickt werden sollte.Das perfide an den derzeit grassierten SMS-Betrügereien im Namen von DHL ist, dass diese SMS teilweise in echten, älteren SMS-Verläufen mit DHL Paket auf tauchen. Dennoch handelt es sich um ein Fake. "Wir fordern dich aber grundsätzlich nie per SMS zu Zahlungen oder (Adress-)Datenänderungen auf", schreibt DHL dazu. Das ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu den echten Info-SMS, die der Konzern versendet.Wie es sein kann, dass die SMS im Verlauf von alten SMS-Meldungen vom "echten" DHL Paket-Support wurde bisher noch nicht erläutert. Man sollte nun aber sehr aufmerksam sein, um nicht auf den Betrug hereinzufallen. Da man sich nur schwierig vor dem Erhalt solcher betrügerischen SMS schützen kann, gibt es stattdessen eine Reihe von Tipps, wie man mit Phishing-SMS umgehen sollte. Wir hatten bereits vor geraumer Zeit einen kurzen Leitfaden zu dem Thema veröffentlicht, denn das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) herausgegeben hat. Die Tipps sind immer noch aktuell.