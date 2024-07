Windows 11 Preview: Neues zu Widgets und Probleme mit Copilot

Die neue Windows 11 Insider Preview im Canary Channel ist da. Hier veröffentlicht und testet Microsoft wie immer die neuesten Funktionen und Anpassungen, die eventuell an alle Nutzer des Betriebssystems ausgerollt werden sollen.

Neuer Build für Insider ist erschienen

Neue Inhalte und Funktionen

Problembehebungen

Es wurde ein Problem behoben, das einen toten Bereich verursachte, in den man neben der Benachrichtigungszentrale nicht klicken konnte.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Seitensymbole in den Schnelleinstellungen auf sekundären Einstellungsseiten nicht funktionierten.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Tastaturfokus nach einem Seitenwechsel in den Schnelleinstellungen nicht korrekt auf das oberste Element der neuen Seite verschoben wurde.

Es wurde ein Absturz von tabtip.exe behoben, der die Texteingabe beeinträchtigen konnte.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass RemoteApp-Fenster bei einer Skalierung von 200 % abgeschnitten wurden.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Option, auf jedem Desktop ein anderes Hintergrundbild einzustellen, nicht funktionierte.

Neue Probleme

Heute hat Microsoft das neueste Update für Windows 11 im Rahmen des Insider-Programms auf dem Canary-Kanal veröffentlicht. Es ist das erste Mal seit Langem, dass eine solche Veröffentlichung nicht von einem neuen Preview Build für den Dev-Kanal begleitet wird. Die neue Bildnummer ist die 26200.In dieser Version des Betriebssystems veröffentlicht Microsoft vor allem einige Neuerungen bei Widgets. So hat sich das Design der Widget-Schaltfläche auf der Taskleiste geändert. Die Symbole auf der Leiste sollen damit klarer werden. Außerdem kommen eine größere Anzahl an animierten Symbolen dazu.Schon im vor einigen Wochen im Dev-Kanal veröffentlichten Build 26090 gab es Verbesserungen am Widget-Board. Die sind jetzt auch im Canary Build enthalten. Mit einem benutzerdefinierten Dashboard für das Widget Board können Entwickler nun Benachrichtigungen an den Taskleiste-Button senden.Zudem macht Microsoft die Veränderung des Energiesparsymbols in der Taskleiste wieder rückgängig. Das wird angezeigt, wenn ein PC ohne Akku per Kabel an den Strom angeschlossen ist. Hier werden jetzt wie zuvor wieder zwei Blätter dargestellt.Neben Neuerungen werden mit dem Build auch ein paar Fehler im System beseitigt. Hier die komplette Liste aus Microsofts Blog-Eintrag Schwierigkeiten macht derzeit insbesondere der KI-Assistent Copilot. Der startet nach einem Systemneustart zum Teil unerwartet automatisch. Außerdem funktioniert der Sprachzugriff nicht zuverlässig. Und auch die Verwendung von Windows Ink zum Schreiben in Copilot funktioniert nicht in der aktualisierten Version des Programms. Microsoft wird versuchen, die Probleme mit den nächsten Previews zu beheben.