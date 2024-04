Fix nach 2 Jahren: Microsoft repariert Windows 11 Upgrade-Bug

Seit 2021 verhindert ein Problem mit Intel Sound-Treibern, dass Nutzer ihren Computer auf Windows 11 upgraden können. Bisher mussten notwendige Aktualisierungen manuell über die Intel-Webseite heruntergeladen werden. Doch das ist jetzt nicht mehr notwendig.

Fehlerbehebung nach geraumer Zeit

Sound-Treiber verursacht Bluescreens

Microsoft baut automatisches Treiber-Update ein

Zusammenfassung Viele Windows-Updates verursachen Fehler

Fix für Windows 10 auf 11 Upgrade-Problem nach beinahe zwei Jahren

Intel SST-Treiber verursachten Bluescreens beim Upgrade

Bisher mussten Nutzer Treiber manuell von Intel-Website installieren

Microsoft integriert nun Treiber-Update in Windows-11-Installation

Aktualisierte Treiber automatisch über Windows Update verfügbar

Beinahe jedes Windows-Update bringt neue Funktionen mit sich. Doch immer wieder verursachen die Aktualisierung des Betriebssystems auch Fehler, die dann ihrerseits repariert werden müssen. Abhängig davon, wie schwerwiegend ein Problem ist, liefert Microsoft für gewöhnlich recht zeitnah einen entsprechenden Fix. Bei einem Problem, dass ein Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 verhinderte, hat es nun allerdings über zwei Jahre gedauert.Schon im September 2022 berichteten wir von einem Fehler, der durch Intels Smart Sound Technology Audio Controller (SST) auf Maschinen mit Intel Core-Prozessoren der 11. Generation verursacht wurde. Waren SST-Treiber in den Versionen 10.29.0.5152 oder 10.30.0.5152 auf einem entsprechenden Rechner installiert, kam es beim Upgrade-Versuch auf Windows 11 zu Bluescreens beziehungsweise sogenannten "stop errors". Die machten eine Aktualisierung des Betriebssystems unmöglich.Relativ schnell hatte Intel allerdings aktualisierte Versionen der SST-Treiber bereitgestellt. Betroffene Nutzer mussten diese allerdings bisher manuell von der Internetseite des Halbleiterherstellers herunterladen und installieren. Daher betrachtete Microsoft das Problem wohl nicht mehr als sonderlich dringlich und schob es auf seiner Prioritätenliste nach hinten.18 Monate nach unserem ersten Artikel zu dem Thema hat Microsoft das Update der Treiber nun in die entsprechende Windows-11-Aktualisierung eingebaut. Sie werden im Verlauf des Installationsprozesses jetzt automatisch mit aufgespielt. Das Unternehmen schreibt dazu:"Für die meisten Benutzer können aktualisierte Treiber über das Windows Update installiert werden, indem Sie auf Ihrem Gerät nach Updates suchen. Dies ist die bevorzugte Methode, um diese und andere Treiber zu installieren.Wenn Ihr Gerät 48 Stunden nach der Treiberaktualisierung immer noch auf diese Sicherheitsabfrage reagiert, ist es möglich, dass die Treiber für diesen Audio-Controller nicht für Ihre spezielle Gerätekonfiguration entwickelt wurden. In diesem Fall müssen Sie sich an Ihren Gerätehersteller (OEM) wenden, um weitere Informationen zu den erforderlichen Treibern zu erhalten."Letzteres sollte im Fall der SST-Treiber ab jetzt aber nicht mehr nötig sein.