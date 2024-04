Microsoft behebt endlich den "Sysprep-Error" in Windows 10

Ende März hat Microsoft wie üblich optionale Updates für Windows 10 veröffentlicht. Enthalten sind eine Reihe neuer und verbesserter Funktionen. Zudem hat konnte nun auch ein seit Langem bestehender Fehler mit dem Systemvorbereitungstool behoben werden.

April Patch-Day bringt Lösung

Sysprep-Fehler

"Sysprep war nicht in der Lage, Ihre Windows-Installation zu überprüfen. Überprüfen Sie die Protokolldatei unter %WINDIR%\system32\Sysprep\Panther\setupact.log für Details. Verwenden Sie nach der Behebung des Problems Sysprep, um Ihre Installation erneut zu überprüfen."

Das hat das Online-Magazin Neowin entdeckt. Es geht dabei um das Update KB5035941, das schon in der kommenden Woche zum April Patch-Day an alle Nutzer in Verteilung geht.Das Update führt unter anderem neue Widgets für den Sperrbildschirm, Windows Spotlight für Desktophintergründe und viele andere nicht sicherheitsrelevante Korrekturen und Verbesserungen ein. Die Fehlerbehebung für sysprep.exe dürfte aber etwas sein, dass viele Betroffene viel mehr begrüßen werden, als die weiteren Änderungen.Das Systemvorbereitungstool ist ein spezielles Dienstprogramm, das IT-Administratoren für Installationen verwenden. Die Anwendung kann Informationen entfernen, die für ein bestimmtes System spezifisch sind, damit das Image später auf anderen Computern verwendet werden kann.Der Audit-Modus des Systemvor­bereit­ungs­tools ermöglicht es Administratoren, zusätzliche Änderungen vorzunehmen, Treiber und Anwendungen zu installieren und vieles mehr. Im Januar bestätigte Microsoft , dass mit dem optionalen Update vom November 2023 KB5032278 und nachfolgende Updates aufgrund von Problemen mit einem Microsoft Edge-Paket Probleme beim Abschluss einer Systemvorbereitung mit sysprep.exe verursachen wurden.Laut der Windows Support-Seite sind von dem Fehler im Systemvorbereitungstool nur Systeme mit Client-Versionen von Windows 10 22H2 betroffen, die durch einen Administrator verwaltet werden. Betroffene Systeme zeigten einen Fehler 0x80073cf in der setupact.log und die folgende Fehlermeldung an:Microsoft hat eine spezielle Support-Seite eingerichtet, auf der beschrieben wird, wie überprüft werden kann, ob ein PC von dem sysprep.exe-Problem betroffen ist. Mit der Veröffentlichung von KB5035941 und folgenden Updates soll das Problem nun automatisch behoben sein.