Windows 10 Patch-Day: Update startet Neuerungen für Version 22H2

Microsoft hat noch einmal neue Funktionen für Windows 10 gestartet. Mit dem Patch-Day-Update April (KB5036892) gibt es ab sofort neue Windows-Funktionen für den Sperrbildschirm, den Bildschirm­hinter­grund und für das Suchfeld in der Taskleiste.

Update KB5036892 für Windows 10 Version 22H2

Highlights

Neu! Dieses Update fügt Ihrem Desktophintergrund Windows Spotlight hinzu. Dieses Feature zeigt neue Bilder als Desktophintergrund an. Wenn Sie mehr über ein Bild erfahren möchten, klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche "Weitere Informationen", die Sie zu Bing führt. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund > Personalisieren Ihres Hintergrunds. Wählen Sie Windows Spotlight aus.

Dieses Update fügt Ihrem Desktophintergrund Windows Spotlight hinzu. Dieses Feature zeigt neue Bilder als Desktophintergrund an. Wenn Sie mehr über ein Bild erfahren möchten, klicken oder tippen Sie auf die Schaltfläche "Weitere Informationen", die Sie zu Bing führt. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Hintergrund > Personalisieren Ihres Hintergrunds. Wählen Sie Windows Spotlight aus. Neu! Dieses Update fügt Ihrem Sperrbildschirm weitere Inhalte hinzu. Zusätzlich zum Wetter werden Sport-, Verkehrs- und Finanzinhalte angezeigt. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm.

Dieses Update fügt Ihrem Sperrbildschirm weitere Inhalte hinzu. Zusätzlich zum Wetter werden Sport-, Verkehrs- und Finanzinhalte angezeigt. Um dieses Feature zu aktivieren, wechseln Sie zu Einstellungen > Personalisierung > Sperrbildschirm. Wenn Sie sich anmelden, wird möglicherweise eine Meldung angezeigt, die Sie zum Upgrade auf Windows 11 einlädt. Diese Meldung wird nur angezeigt, wenn Ihr Gerät für ein Upgrade berechtigt ist.

Neu! Dieses Update wirkt sich auf Windows Hello for Business aus. IT-Administratoren können jetzt die Mobile Device Management (MDM) verwenden, um die Eingabeaufforderung zu deaktivieren, die angezeigt wird, wenn sich Benutzer bei einem in Entra eingebundenen Computer anmelden. Dazu können sie die Richtlinieneinstellung "DisablePostLogonProvisioning" aktivieren. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, wird die Bereitstellung für Windows 10- und Windows 11-Geräte deaktiviert.

Dieses Update wirkt sich auf Windows Hello for Business aus. IT-Administratoren können jetzt die Mobile Device Management (MDM) verwenden, um die Eingabeaufforderung zu deaktivieren, die angezeigt wird, wenn sich Benutzer bei einem in Entra eingebundenen Computer anmelden. Dazu können sie die Richtlinieneinstellung "DisablePostLogonProvisioning" aktivieren. Nachdem sich ein Benutzer angemeldet hat, wird die Bereitstellung für Windows 10- und Windows 11-Geräte deaktiviert. Neu! Dieses Update fügt dem Suchfeld der Taskleiste für den Europäischen Wirtschaftsraum Suchhighlights hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Windows Search-Anbieter.

Dieses Update fügt dem Suchfeld der Taskleiste für den Europäischen Wirtschaftsraum Suchhighlights hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Windows Search-Anbieter. Hinweis: Dieses Feature werden möglicherweise nicht für alle Benutzer sofort verfügbar sein, da sie schrittweise eingeführt werden.

Windows 10: Kumulativer Patch für 22H2

Zusammenfassung Neue Windows 10-Funktionen für Sperrbildschirm und Hintergrund

Patch-Day-Update April bringt Änderungen für Version 22H2

Fehlerbehebungen und Verbesserungen inklusive im Update

Upgrade-Einladung zu Windows 11 für berechtigte Geräte

Update schrittweise an Windows 10-Nutzer verteilt

Windows Spotlight als neues Feature für Desktophintergrund

Suchhighlights im Suchfeld der Taskleiste für EWR hinzugefügt

Es geht dabei um Änderungen, die mit dem Patch-Day an Windows 10 Version 22H2 ausgeliefert werden. Auch mit diesem Update starten noch einmal mehrere Neuerungen - die sind vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber es gibt praktische Ergänzungen zu den bisherigen Optionen für Windows Spotlight, den Lock Screen und für Windows Hello für Unternehmen.Zudem gibt es eine Vielzahl an Fehlerbehebungen und Verbesserungen. Für einige Nutzer wird ab dieser Vorschau nun wieder der Wechsel zu Windows 11 "schmackhaft" gemacht. Microsoft wird dazu den Nutzern eine Meldung anzeigen, wenn ihre Geräte upgradefähig sind.Die Neuerungen werden allerdings nicht an alle Nutzer auf einmal freigegeben, sondern nur nach und nach verteilt.Das Update steht ab sofort für Windows 10-Nutzer über die Windows-Update-Funktion zur Verfügung. Auch über den Update-Katalog, Windows Update for Business oder WSUS kann der neueste Build nun bezogen werden. Die Änderungen sind dabei bereits Ende März per optionalem Update an die ersten Windows 10-Nutzer verteilt worden. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst:Der Großteil der weiteren Änderungen sind kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Es wurden einige sicherheitsrelevanten Schwachstellen geschlossen. Daher wird das Update auch allen Nutzern empfohlen.