Xbox-Chef: Handheld-PCs mit Windows haben ein Problem - Windows

Nach dem gigantischen Erfolg der Nintendo Switch und dem Wachstum der Fangemeinde um das Steam Deck gib es inzwischen auch eine stei­gende Zahl von Handheld-Gaming-PCs mit Windows. Geht es nach Xbox-Chef Spencer, haben diese Geräte vor allem ein Problem: Windows!

Wird es bald eine tragbare Xbox geben? Diese Frage beschäftigt die Gerüchteküche immer wieder, auch weil Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer ein großer Fan von mobilen Gaming-Geräten ist. Im Interview mit dem US-Magazin The Verge wollte sich Spencer aber nicht festnageln lassen, was die Mutmaßungen über eine mobile Version der Xbox angeht. Dennoch sieht er großes Potenzial in einem Formfaktor, wie er bei den tragbaren Spielekonsolen oder Gaming-PCs verwendet wird.Es gehe dabei unter anderem darum, den Zugang zu Spielen zu erleichtern. Man lerne daher unter anderem von Nintendo, wo in den letzten Jahren eine großartige Entwicklung stattgefunden habe, so Spencer. Er sei ein großer Fan von Geräten wie dem Steam Deck, dem Asus ROG Ally und dem Lenovo Legion Go.Es gebe aber noch einiges zu tun. Eine der Schwächen des Nutzungserlebnisses auf dem ASUS ROG Ally oder Lenovo Legion Go sei Windows. Dabei gehe es um Themen wie den Umgang von Windows mit den Controller-Eingaben bei einer derart hohen Pixeldichte oder die Nutzung auf kleineren Displays mit nur noch sieben oder acht Zoll Diagonale, sagte der Xbox-Chef weiter.Diese Themen seien ein echtes Problem, so Spencer, weshalb das Xbox Plattform-Team jetzt mit den Entwicklern von Windows zusammen daran arbeitet, das Erlebnis zu verbessern. Wann und in welcher Form diese Bemühungen letztlich Erfolg haben sollen, ließ Microsoft-Manager Phil Spencer in dem Interview offen.Tatsächlich ist Windows schon seit den Zeiten von Windows XP alles andere als geeignet, um auf kleinen Displays und am besten auch noch per Touch bedient zu werden. In den letzten Jahrzehnten hat sich in dieser Hinsicht - wenn man es hart formulieren möchte - im Grunde nichts getan. Trotz der Andeutungen von Spencer, bleibt weiter zu bezweifeln, wie man diese Probleme in den Griff bekommen will.