Microsoft hat einen weiteren Coup im Bereich der Künstlichen Intelligenz ( KI ) gelandet. Der Softwarekonzern hat einen der Gründer des von Google übernommenen KI-Startups DeepMind angeworben. Er soll jetzt eine neue Konzernsparte leiten, die KI-Dienste für Endkunden anbieten soll.

LinkedIn

DeepMind-Mitgründer soll KI für Consumer entwickeln

Suleyman flog bei Google raus, weil er 'ein Arschloch war'

Zusammenfassung Microsoft angelt sich früheren KI-Experten von Google

Suleyman leitet neue Abteilung für Endkunden-KI

Inflection AI-Gründer wechseln zu Microsoft

Microsoft investierte in Suleymans frühere Firma

Suleyman verantwortet KI-Funktionen bei Microsoft

Inflection AI ändert Geschäftsmodell nach Abgang

Kritik an Suleymans Wechsel zu Microsoft

Microsoft hat Mustafa Suleyman zum Chef einer neuen Abteilung für "Consumer-facing" KI gemacht, die den Namen "Microsoft AI" trägt. Gemeint ist damit eine neu gegründete Sparte des Konzerns, die KI-Dienste für die Verwendung durch Privatkunden entwickeln und vermarkten soll. Suleyman ist einer der Gründer der Firma DeepMind, die mittlerweile von Google übernommen wurde und die Grundlagen für viele KI-Services des US-Internetkonzerns bildet.Zuletzt war Mustafa Suleyman als Chef der ebenfalls von ihm mitgegründeten Firma Inflection AI aktiv, die im Herbst 2023 verlauten ließ, dass man rund 1,3 Milliarden Dollar von Wagniskapitalgebern gesammelt hatte, um damit unter Verwendung von rund 22.000 Nvidia H100-GPUs einen der weltweit größten KI-Cluster zu bauen. Mit Suleyman kommt auch Karén Simonyan zu Microsoft, der als neuer "Chief Scientist" von Microsoft AI die KI-Entwicklung bei der neuen Unternehmenssparte leiten soll.Simonyan ist der andere Mitgründer des KI-Startups Inflection und bringt wie Suleyman auch noch weitere führende Mitarbeiter der Firma mit zu Microsoft. Konzernchef Satya Nadella betonte in einem Blog-Eintrag , dass er Suleyman und das Team von Inflection schon seit Jahren kennt. Microsoft war einer der führenden Geldgeber in der erwähnten Finanzierungsrunde.Suleyman soll in seiner neuen Position als Executive Vice President von Microsoft und als CEO von Microsoft AI direkt an Nadella berichten. Er wird in seiner neuen Rolle auch die Arbeit an den KI-Funktionen von Copilot, Bing und Edge leiten, erklärte er in einem Post bei X/Twitter . Die Firma Inflection AI wurde 2022 vom früheren LinkedIn-Mitgründer Reid Hoffman und Suleyman gegründet.Die Firma Inflection soll trotz des Abgangs der leitenden Manager bzw. Wissenschaftler zu Microsoft weiter bestehen, ändert aber ihr Geschäftsmodell. Das von dem Unternehmen entwickelte Large Language Model (LLM) Inflection-2.5 soll künftig auf der Microsoft Azure Cloud-Infrastruktur laufen, um so mehr potenzielle Kunden zu erreichen. Inflection selbst will sich aber künftig darauf konzentrieren, als "AI Studio" zu agieren. Als solches will man die generativen KI-Modelle von Kunden bauen und testen, sich also eher in den Dienst anderer Firmen stellen.Microsoft hat sich mit Suleyman einen nicht unbedingt unumstrittenen Manager für seine neue Sparte für Consumer-KI geholt. Er sei bei Google hinausgeflogen, weil "er ein Arschloch war", gebe jetzt sein voll finanziertes Startup auf und könne dennoch zum Vice-President bei Microsoft werden, ätzte zum Beispiel Jacob Austin , der bei Google an KI-Systemen forscht und Teil des heutigen DeepMind-Teams ist.