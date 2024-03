Microsoft legt nach: Xbox Game Pass erhält acht neue Spiele

In der zweiten Märzhälfte und im April können sich Abonnenten des Xbox Game Pass erneut auf einen Schwung neuer Spiele freuen. Micro­soft kündigt acht zusätzliche Titel an, die in den nächsten Wochen Teil der Flat­rate werden. Mit dabei: The Quarry, Ark und Evil West.

Acht neue Spiele im Game-Pass-Katalog

Jetzt verfügbar - Lightyear Frontier (Cloud, PC, und Xbox Series X|S)

Jetzt verfügbar - MLB The Show 24 (Cloud und Konsole)

Jetzt verfügbar - The Quarry (Cloud und Konsole)

Jetzt verfügbar - NBA 2K24 (Cloud und Konsole)

21. März - Evil West (Cloud, Konsole und PC)

26. März - Terra Invicta (PC)

28. März - Diablo IV (Konsole und PC)

28. März - Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged (Cloud, Konsole und PC)

28. März - Open Roads (Cloud, Konsole und PC)

1. April - Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

2. April - F1 23 (Cloud) EA Play

Neue DLCs, Ultimate-Perks und Abgänge

26. März - Fallout 76: America's Playground

26. März - The Elder Scrolls Online: Scions of Ithelia DLC

Ultimate - Persona 3 Reload: Expansion Pass

Ultimate - Super Animal Royale Spring Perks Pack

Ultimate - Smite Netherbeasts Perk

Neben den bereits verfügbaren "Day 1"-Releases des Baseball-Spiels MLB The Show 24 und des Open-World-Farming-Abenteuer Lightyear Frontier (Game Preview) stellt Microsoft einmal mehr die Game-Pass-Aufnahme von Diablo 4 in den Mittelpunkt, die für den 28. März sowohl auf Xbox-Konsolen als auch in der PC-Version geplant ist. Ferner bestätigen die Redmonder acht weitere Neustarts.Bereits heute startet man mit dem Survival-Horror-Spiel The Quarry, gefolgt vom Western-Shooter Evil West, Terra Invicta (Game Preview), dem Arcade-Racer Hot Wheels Unleashed 2 - Turbocharged und dem Survival-Erlebnis Ark: Survival Ascended. Mit Open Roads nimmt man zudem einen als interaktives Film-Mystery-Thriller-Spiel bezeichneten Indie-Titel auf, der parallel zum Release im Xbox Game Pass bereitstehen wird.Ebenso feiert der Ego-Shooter Superhot: Mind Control Delete sein Comeback in Microsofts Spiele-Flatrate und man erinnert erneut an Titel wie NBA 2K24 und F1 23 - letzterer ab nächsten Monat auch als Cloud-Version . Dabei ist zu beachten, dass im März und April eine Handvoll Spiele in den Xbox Game Pass einkehren, die nicht auf der älteren Xbox One , sondern ausschließlich auf der Xbox Series X|S spielbar sind. Microsoft weist abseits der Neuaufnahmen auf diverse DLCs, Game-Updates und Vorteile für Abonnenten des Xbox Game Pass Ultimate hin. So erhält unter anderem Fallout 76 mit America's Playground eine neue Geschichte und The Elder Scrolls Online (TESO) den Scions of Ithelia-DLC.Abschließend werden folgende Spiele bald aus der Game-Pass-Bibliothek verschwinden: Hot Wheels Unleashed, Infinite Guitars und MLB The Show 23.