Xbox Game Pass: Neue Spiele im März 2024 inklusive Diablo 4

Wie jeden Monat dürfen sich Abonnenten des Xbox Game Pass über einige Neuheiten im Angebot des Flatrate-Pakets freuen. Mit dabei ist zum ersten Mal seit der Übernahme durch Microsoft auch ein Spiel von Activision Blizzard. Wir zeigen euch das gesamte Aufgebot.

Sieben neue Spiele im Katalog

Auch zwei Day 1 Releases sind mit dabei

Jetzt verfügbar - Warhammer 40,000: Boltgun (Cloud, Konsole, PC)

Jetzt verfügbar - PAW Patrol World (Cloud, Konsole, PC)

Jetzt verfügbar - SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (Cloud, Konsole, PC)

Jetzt verfügbar - Control Ultimate Edition (Cloud, Konsole, PC)

Jetzt verfügbar - No More Heroes 3 (Cloud, Konsole, PC)

19. März - Lightyear Frontier (Game Preview) (Cloud, Konsole, PC)

19. März - MLB The Show 24 (Cloud, Konsole)

28. März - Diablo 4 (Konsole, PC)

14. März - Age of Empires II: Definitive Edition - Victors and Vanquished

Drei Spiele verlassen den Game Pass

15. März - Hardspace: Shipbreaker (Cloud, Konsole, PC)

15. März - Ni no Kuni: Wrath of the White Witch Remastered (Cloud, Konsole, PC)

15. März - Shredders (Cloud, Konsole, PC)

Diesen Monat gibt es gleich sieben Neuheiten im Xbox Game Pass. Das absolute Highlight in dieser Gruppe von Spielen dürfte wohl Diablo 4 von Entwickler Blizzard sein. Die Aufnahme des Action-RPGs in das Angebot wurde von Microsoft schon Mitte Februar angekündigt.Doch nicht alle Besitzer des Game Pass dürfen auf der Xbox und dem PC ohne zusätzliche Kosten in den Kampf gegen Lilith und ihre Schergen ziehen. Denn in der Core-Variante, dem günstigsten der verfügbaren Abo-Modelle, wird das Spiel vorerst nicht enthalten sein.Neben Diablo 4 gibt es mit MLB The Show 24 und Lightyear Frontier (Early Access / Game Preview) auch zwei Spiele, die direkt zu ihrer Veröffentlichung in den Abo-Dienst kommen. Während Spieler in MLB The Show in der amerikanischen Baseball-Profiliga um die Krone kämpfen, entführt Lightyear Frontier auf fremde Planeten, auf denen es gilt, eine kleine Kolonie aufzubauen, Felder zu bewirtschaften und Ressourcen zu sammeln.Wie üblich scheiden auch im März wieder einige 3rd-Party-Spiele aus dem Game Pass aus. Diese Liste ist allerdings nicht so prominent wie die der Neuankömmlinge. Außerdem haben Abonnenten des Game Pass wie immer die Möglichkeit, die Titel mit einem Rabatt von 20 Prozent im Xbox Store zu kaufen.Es kann gut sein, dass im Verlauf des Monats noch weitere Spiele auf der Liste der Neuankömmlinge hinzukommen. In der Vergangenheit hatte Microsoft schon des Öfteren für Überraschungen mit entsprechenden spontanen Aktionen gesorgt, wie zuletzt bei Dead Island 2, das am 22. Februar ohne vorherige Ankündigung in den Spielekatalog aufgenommen wurde.