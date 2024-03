Oh Wunder: Erstes Xbox-Spiel erobert die PlayStation 5 Verkaufs-Charts

Noch immer haben Xbox und PlayStation die Rivalität nicht hinter sich gelassen. Die Munition in diesem Kampf: Plattform-exklusive Titel. Doch Microsoft öffnete sich jüngst weiter und bringt Xbox-Titel auf die PS5 . Einer davon eroberte jetzt in kürzester Zeit die Vorverkaufscharts.

Plattform-Grenzen fallen: Xbox-Spiel toppt PS-Preorders

Testlauf nur der Anfang?

Zusammenfassung Xbox-Titel kommen auf PS5, darunter Sea of Thieves

Microsoft zielt auf höheren Umsatz durch PS5-Release

Sea of Thieves-Editionen in den Vorverkaufscharts

Microsoft prüft Marktpotenzial auf Sony-Konsole

Gerüchte um Starfield-Release auf PS5 kursieren

2024 entscheidend für Xbox-Präsenz auf PS5

Auch wenn Microsoft natürlich gerne den Anschein wahrt, für die Gaming-Community etwas Gutes zu tun: Die jüngste Entscheidung, neue Spiele auf die PlayStation zu bringen, dient ganz klar auch der Steigerung des Umsatzes. Nach Jahren der Konsolenkriege und weiterhin anhaltender Exklusiv-Deals ist die folgende Entwicklung aber schon etwas Bemerkenswertes: Ein ehemaliger Xbox-Exklusivtitel ist aktuell einer der meistverkauften Pre-Orders auf PS5.Kurz nach der Ankündigung durch Microsoft, unter anderem das Piratenspiel "Sea of Thieves" auf die Konsole der Konkurrenz zu bringen, konnte die Standard-Edition, Kaufpreis 40 Euro, auf Position 5 der Playstation-Vorverkaufscharts klettern. Die Nummer 1 unter den Vorbestellungen auf PlayStation 5 zu diesem Zeitpunkt? Die 60-Euro-Premium-Edition des Spiels.Microsoft testet mit Sea of Thieves und den anderen jüngst für PlayStation angekündigten Titeln, wie sich ein Release auf der Sony-Konsole für die eigenen Titel auswirkt. Nachdem man mit dem Piratenspiel jetzt sehr erfolgreich diese Fahrwasser erprobt hat, dürften die Argumente für die Freigabe größerer Titel intern Rückenwind gewinnen.Microsoft hat einen großen Katalog an exklusiven Titeln, die das Potenzial haben, auf der PlayStation millionenfach verkauft zu werden. Die Gerüchteküche schreibt hier schon seit einer ganzen Weile den Release von Starfield für die PlayStation 5 herbei. Aller Voraussicht nach wird 2024 zeigen, wie weit Xbox noch auf die PlayStation vordringen kann und will.