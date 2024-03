Spieler live gehackt: Turnier gestoppt, Gerüchte kursieren, EA schweigt

Mitten im Turnier aktivieren sich bei Spielern Cheats, der Wettbewerb wird abgebrochen: So geschehen bei einem Match der Apex League Global Series des Shooters Apex Legends. EA schweigt sich aus, das schürt Gerüchte zu schweren Sicherheitsproblemen.

Wie Epic Online Services via X mitteilt , will man die Easy Anti-Cheat als Einfallstor für die Hacks ausschließen können. "Wir haben die jüngsten Berichte über ein potenzielles RCE-Problem in Apex Legends untersucht und festgestellt, dass kein Zusammenhang mit Easy Anti-Cheat besteht. Wir sind sicher, dass es keine RCE-Schwachstelle in EAC gibt."Für die Zuschauer von zwei Spielern der nordamerikanischen Endrunde der Apex Legends Global Series war es eine große Überraschung, für die Teilnehmer selbst ein riesiger Schock. Bei zwei bekannten Apex Legends-Spielern, Noyan "Genburten" Ozkose und Phillip "ImperialHal" Dosen, wurden live während eines hoch dotierten Matches Cheats durch Dritte aktiviert.In Aufnahmen ist ein Wallhack und ein Aimbot sowie das offensichtliche Entsetzen der überraschten Spieler zu sehen. Der Veranstalter reagierte auf den Vorfall zunächst mit dem Abbruch der betroffenen Matches, schnell wurde aber dann das gesamte Turnier abgebrochen. Kurz darauf erfolgte die Mitteilung, dass die "Wettbewerbsintegrität" beeinträchtigt worden sei, das Finale fand nicht statt.EA, Publisher von Apex Legends, hat bis jetzt nicht zu den Berichten Stellung bezogen. Im Netz meldeten sich dagegen schnell Stimmen zu Wort, die von ausgesprochen ernsten Sicherheitsproblemen sprechen. So teilt Anti-Cheat Police Department mit, eine Organisation, die sich gegen Cheats bei Videospielen einsetzt, dass bei den Spielern wohl Remote Code Execution-Exploits (RCE) ausgenutzt wurden.Aktuell sei nicht klar, ob das Spiel selbst oder die Anti-Cheat-Software Easy Anti-Cheat (EAC) betroffen ist. Bekannt ist, dass bei der genutzten Source-Engine solche Lücken bereits nachgewiesen werden konnten. Entwickler Respawn nutzt zwar schon seit Jahren eine sehr stark modifizierte Version, aber auch bei Apex Legends Vorgänger Titanfall gab es schon Gerüchte zu RCE-Exploits. Bleibt natürlich noch die Möglichkeit, dass die betroffenen Spieler auf direktem Wege von Hackern infiziert wurden.Das Fehlen eines offiziellen Statements von EA oder Respawn zu dem Einfallstor führt im Netz zu wilden Spekulationen. Anti-Cheat Police Department empfiehlt sogar, bis zu einer Klärung auf Spiele mit Easy Anti Cheat zu verzichten: "Solange das Problem nicht behoben ist, würde ich davon abraten, von EAC geschützte Spiele oder EA-Titel zu spielen."