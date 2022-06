The Quarry: Das neue Spiel der Until Dawn-Macher im Launch-Trailer

Im Horrorabenteuer The Quarry wird die Nacht in einem Feriencamp für eine Gruppe Teenager zu einem blutigen Albtraum, den sicherlich nicht jeder von ihnen überleben wird. Das neueste Spiel des Studios Supermassive Games ist schon bald für PC und Konsole erhältlich, den atmosphärischen Launch-Trailer gibt es bereits jetzt.Auch bei The Quarry bleibt der britische Entwickler Supermassive seinem Erfolgsrezept treu und erzählt nach Until Dawn und Dark Pictures nun eine weitere (interaktive) Horrorgeschichte. Schauplatz ist hier das Ferienlager Hackett's Quarry am letzten Tag des Sommers. Alle Kinder sind bereits abgereist und neun Campbetreuer wollen noch einmal eine ausgelassene Party feiern. Was kann da schon schiefgehen? So einiges, denn wie sich schnell zeigt, macht irgendjemand (oder irgendetwas) Jagd auf die Gruppe.Spieler können alle neun Betreuer steuern und dabei das Schicksal eines jeden einzelnen sprichwörtlich in die Hand nehmen. Doch vor dem Tod ist niemand sicher und Entscheidungen können den weiteren Verlauf der Nacht entscheidend beeinflussen.Wer sich nicht allein gruseln möchte, kann The Quarry auch online mit bis zu sieben Freunden gemeinsam spielen. Etwas intimer ist der lokale Koop-Modus für zwei Spieler, wo beide Teilnehmer dann je einen Betreuer auswählen.The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S