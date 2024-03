Sony PlayStation 5 Pro: Neue PS5-Version mit dreifacher Grafik-Power

Sony arbeitet laut Berichten tatsächlich an der PlayStation 5 Pro , die im weiteren Jahresverlauf auf den Markt kommen soll. Laut jetzt aufge­tauch­ten Dokumenten wird die neue Version angeblich mit einer drei Mal höheren Grafikleistung aufwarten.

Jermaine Smit

Der Betreiber des YouTube-Kanals Moore's Law Is Dead will nach eigenen Angaben Zugriff auf ein Dokument erhalten haben, das einen Überblick über die technischen Eigenschaften der kommenden PS5 Pro bieten soll. Darin ist davon die Rede, dass die Grafikeinheit bis zu drei Mal mehr Leistung bieten wird als die aktuellen Modelle.Der für seine gut informierten Quellen bekannte Blogger Tom Henderson vom Portal Insider Gaming hat unterdessen verlauten lassen, dass die jetzt geleakten Informationen durchaus zutreffen und Sony auf eine Einführung rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft 2024 anstrebt.Die bei YouTube veröffentlichten Screenshots der technischen Dokumentation zur PS5 Pro sprechen von 67 TFLOPs Leistung bei der 16-Bit Floating-Point-Berechnung, 33,5 TFLOPs Single-Precision Compute-Performance entsprechen soll. Die Renderleistung der neuen Konsolenversion wäre damit rund 45 Prozent höher als bei der aktuellen PlayStation 5.Ausgehend von der Grafikleistung der PS5 von 10,28 Teraflops würde die Grafikleistung um das Dreifache steigen. Hendersons Angaben zufolge soll die Ray-Tracing-Performance um das Drei- bzw. in einigen Fällen sogar um das Vierfache zugelegt haben.Das Dokument erwähnt außerdem das sogenannte PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), also Sonys Variante von Machine-Learning-basiertem Upscaling, das Nvidias DLSS oder AMDs FSR entspricht. Die Dokumente sollen vor kurzem über ein Entwicklerportal von Sony für Partner veröffentlicht worden sein. Wie die Informationen letztlich an die Öffentlichkeit geraten konnten, dürfte wohl ein Mysterium bleiben.Hendersons Bericht zufolge arbeiten die Sony-eigenen Entwicklerstudios bereits seit September mit Dev-Kits der PS5 Pro, während externe Partner seit Januar Zugriff auf die Entwicklersysteme haben. Ob man nun in der Lage sein wird, den angeblich für November 2024 angestrebten Release der neuen, stärkeren Version der PS5 zu realisieren, bleibt abzuwarten.