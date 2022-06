Starfield: Gameplay und Details zum nächsten Bethesda-Blockbuster

Fallout trifft No Man's Sky

Das Xbox and Bethesda Games Showcase, auf dem Microsoft anstatt der E3 die nächsten Hits der zum Redmonder Konzern gehörenden Spielestudios vorstellte, war an Highlights alles andere als arm. Doch Starfield gehörte sicherlich zu den mit größter Spannung erwarteten Spielen - und enttäuschte nicht.Starfield war lange Zeit ein Mysterium, Bethesda machte um das Spiel ein ziemlich großes Geheimnis. Klar war anfangs eigentlich nur, dass es ein Science-Fiction-Spiel ist. Das bestätigte auch ein erster Trailer vor ziemlich genau einem Jahr, konkrete Informationen oder gar Gameplay gab es darin aber kaum oder nicht.Nun hat Bethesda aber auf dem Statt-E3-Showcase von Microsoft Gameplay gezeigt und das ausführlich. Man bekommt nun einen echten Eindruck davon, wie Starfield aussieht und sich spielt. Und die einfachste und vielleicht kürzeste Beschreibung ist: Fallout trifft No Man's Sky.Game Director Todd Howard kleckerte auch nicht, sondern klotzte, weshalb man einen ziemlich guten Eindruck von Starfield bekommen konnte. Die Präsentation dauerte immerhin rund 15 Minuten. Das Rollenspiel erinnert dabei natürlich ein gutes Stück weit an andere Bethesda-Titel, darunter Fallout und The Elder Scrolls.Das sieht man u. a. an der stark anpassbaren Charakter-Erstellung. Mehr als das: Gamer werden auch die Raumschiffe ganz nach eigenem Geschmack anpassen können, auch Waffen und Modifikationen können individuell verändert werden.No Man's Sky liegt deshalb nahe, weil Starfield eine ähnlich große Dimension haben will (aber nicht ansatzweise so gewaltig). Denn Starfield bietet 100 Sternensysteme mit mehr als 1000 zu erforschenden Welten. Zu Handlung: Starfield spielt im Jahr 2330.Spieler sind mit der Constellation verbündet, die als "die letzte Gruppe von Weltraumforschern" beschrieben wird, die auf der Suche nach verlorenen Artefakten außerirdischen Ursprungs sind. Der Release ist derzeit für die erste Jahreshälfte vorgesehen - (weitere) Verschiebungen sind aber möglich.